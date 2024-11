Den Gacha-Automaten aus Zelda: Tears of the Kingdom gibt es jetzt wirklich

Erinnert ihr euch an die süßen Gashapon-Schlüsselanhänger von Nintendo? Kleine Controller-Teile aus der Nintendo-Historie gab es in Gacha-Automaten in japanischen Nintendo Stores. Und vielleicht kennt ihr auch noch die „Gacha-Maschine“ aus Zelda: Tears of the Kingdom.

Jetzt kommt zusammen, was zusammengehört. Eine neue Gacha-Kollektion ist im Nintendo Tokyo Store verfügbar, diesmal mit magnetischen Sonau-Geräten aus The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Die Kollektion umfasst insgesamt sechs Designs: Sonau-Lüfter, Rakete, Tragbarer Kochtopf, Großes Rad, Flammenwerfer und Schockwerfer. Jedes Miniaturmodell ist mit einem Magnetpad versehen, sodass es an metallischen Oberflächen befestigt werden kann – ganz ohne Links Ultrahand-Fähigkeit!

Die Kapseln kosten 600 Yen (ca. 4 Euro) und sind streng limitiert: KäuferInnen dürfen zwei Kapseln pro Durchgang ziehen, müssen sich danach jedoch erneut anstellen. Die Verpackungen selbst sind an die transluzenten Kapseln aus dem Spiel angelehnt – ein Detail, das Fans begeistert.

Ob die Gacha-Kollektion auch außerhalb Japans verfügbar sein wird, ist ungewiss und leider auch eher unwahrscheinlich. Bis dahin bleibt sie exklusiv für Nintendo Stores in Japan. Fotos der Kollektion haben Genki bei Twitter und die Website Nintendo Dream Web für euch parat.

via Nintendo Life, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo