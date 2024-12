Dank eines Awards können wir die Verkaufszahlen zu Final Fantasy VII Rebirth eingrenzen

Am heutigen 3. Dezember feiert die PlayStation ihren 30. Geburtstag. Bei der ebenfalls heute stattfindenden Veranstaltung PlayStation Partner Awards 2024 krönte man deshalb nicht nur die beliebtesten und erfolgreichsten aktuellen Games aus Japan und Asien, sondern prämierte auch einige Klassiker.

Das Interessante an den PlayStation Partner Awards ist: beliebt und gut bewertet allein reicht nicht. Gut verkauft muss sich ein Spiel auch haben. Dazu ziehen die Veranstalter Zahlen auf PS4 und PS5 von Oktober 2023 bis September 2024 heran. Ihr ahnt sicherlich, wo die Reise hingeht: Final Fantasy VII Rebirth.

Einer der vielleicht größten Takeaways der Verleihung ist der Grand Award, den neben Black Myth: Wukong auch Elden Ring: Shadow of the Erdtree und Final Fantasy VII Rebirth erhalten hat. Ausgezeichnet werden dabei „die drei erfolgreichsten Titel, die in den Regionen Japan und Asien entwickelt wurden und zwischen Oktober 2023 und September 2024 weltweit die höchsten Verkaufszahlen erzielten.“

Nun wissen wir nicht, wie oft sich Final Fantasy VII Rebirth bisher verkauft hat und das macht diesen Award natürlich besonders interessant. Denn wir wissen konkrete Zahlen von anderen Spielen, welche Final Fantasy VII Rebirth hier hinter sich lässt. Da wäre zum Beispiel Dragon’s Dogma II, das sich bis Ende Mai weltweit drei Millionen Mal verkauft hat.

Das dürfte, nach eiligen Recherchen, auch schon das am meisten verkaufte Spiel der Spiele hinter den Top 3 sein. Spiele wie Persona 3 Reload oder Tekken 8 liegen dahinter und andere Spiele wie Dragon Ball: Sparking ZERO sind erst im Oktober erschienen und fallen damit nicht unter die zeitlichen Kriterien.

Final Fantasy VII Remake steht bei über 7 Millionen

Final Fantasy VII Remake hat sich übrigens weltweit über 7 Millionen Mal verkauft. Dass Final Fantasy VII Rebirth dahinter liegt, das dürfte schon in der Natur der direkten Sequels begründet sein. Wie wir jetzt wissen: über drei Millionen sind es aber auf jeden Fall auch. So richtig schlauer sind wir jetzt aber auch nicht, denn das dürften die meisten auch vermutet haben. Vielleicht kommen ja in diesen Tagen noch ein paar Einheiten dazu.

„Ich bin hocherfreut, dass Final Fantasy VII Rebirth für den Grand Award ausgewählt wurde – der nur an die drei japanischen/asiatischen Titel mit den höchsten weltweiten Verkaufszahlen vergeben wird – insbesondere, da Final Fantasy VII Remake die gleiche Ehre zuteilwurde. Ich bin den vielen Fans, die dieses Spiel unterstützt und uns diese angesehene Auszeichnung ermöglicht haben, wirklich dankbar“, wird Director Naoki Hamaguchi zitiert.

Das Team arbeite jetzt „unglaublich hart daran, ein würdiges Finale“ mit dem nächsten Teil der Remake-Trilogie zu schaffen. Alle Kategorien und Gewinner der diesjährigen PlayStation Partner Awards könnt ihr im PlayStation Blog nachlesen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix