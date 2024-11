Zelda-Timeline: Nintendo setzt Spekulationen ein Ende und platziert Echoes of Wisdom

Die Zelda-Timeline. Während es Zelda-Fans gibt, denen diese Timeline vollkommen egal ist, gibt es auch Fans, die sie sehr genau nehmen. Kürzlich hatte Zelda-Producer Eiji Aonuma darüber gesprochen, dass es immer schwieriger wird, Zelda-Spiele aufgrund von Fan-Meinungen zur Timeline anzugehen.

Jetzt hat Nintendo final bestätigt, wo The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom in der umfangreichen Zeitlinie der Reihe eingeordnet wird. Laut einem Update auf der offiziellen Portal-Website der Serie spielt das neueste Abenteuer nach Tri Force Heroes und vor dem ursprünglichen The Legend of Zelda.

Damit gehört es zur Zeitlinie, in der der Held der Zeit in Ocarina of Time von Ganon besiegt wird – der sogenannten „Hero is Defeated“-Timeline. Die Zelda-Timeline, erstmals 2011 in der Hyrule Historia* konkret präsentiert, hat sich über die Jahre zu einem komplizierten Geflecht aus drei parallelen Erzählsträngen entwickelt.

Eine dieser Zeitlinien beschreibt die Niederlage Links gegen Ganon, während die anderen beiden aus Links Rückkehr in seine Kindheit entstehen und die Geschichten der Kinderära (beispielsweise Majora’s Mask) und der Erwachsenenära (zum Beispiel The Wind Waker) umfassen. Spiele wie Breath of the Wild und Tears of the Kingdom bleiben am Ende der Timeline, unabhängig von der Route.

Auch eine neue, offizielle Spielbeschreibung zu „Echoes of Wisdom“ liefert die aktualisierte Timeline. Demnach erzählt das Spiel die Geschichte eines von Ganon entführten Link, der nach einem erbitterten Kampf von einem mysteriösen Riss verschluckt wird. Diese Risse verbreiten sich überall in Hyrule und entführen sogar König und Hofstaat. Prinzessin Zelda muss sich selbst auf eine Reise begeben, um Hyrule, ihren Vater und Link zu retten.

Fans spekulierten lange



Schon vor dieser offiziellen Enthüllung waren sich viele Fans einig, dass Echoes of Wisdom in der „Hero is Defeated“-Zeitlinie angesiedelt sein müsse. Viele spekulierten, dass das Spiel eine Fortsetzung von Link’s Awakening sei, in der Link nach Hyrule zurückkehrt und auf einen wiederauferstandenen Ganon trifft. Unterstützt wurde diese Theorie durch den ähnlichen Grafikstil des Spiels zum Remake von Link’s Awakening.

Auch die Karte, die an A Link to the Past erinnert, sowie Elemente aus den Oracle-Spielen wurden von Fans als Hinweise auf die Verortung gedeutet. Andere vermuteten eine Verbindung zwischen Ocarina of Time und A Link to the Past, insbesondere aufgrund von Ähnlichkeiten in den Outfits. Jetzt wissen wir es also.

via Nintendo Everything, GoNintendo, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo