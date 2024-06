Fans versuchen, Zelda: Echoes of Wisdom auf der offiziellen Timeline zu verorten

Beinharte Zelda-Fans werden die offizielle Timeline kennen, die im Rahmen der Buchveröffentlichung Hyrule Historia aus dem Jahr 2011 bekannt wurde. Mehr konfus als klar ordnet diese alle Zelda-Spiele auf einer Zeitlinie an, die mit diversen Alternativrouten aufwartet.

Konkret gibt es gar drei separate Zeitlinien, die sich von The Legend of Zelda: Ocarina of Time abspalten. Die erste ist eine Zeitlinie, in der der Held von Ganon besiegt wird. Die anderen beiden sind Ableger, die auftreten, wenn Zelda Link zurückschickt, um seine Kindheit noch einmal zu erleben. Dabei handelt es sich um die Kinderära und die Erwachsenenära. In letzterer gibt es keinen Link und Ganon darf zurückkehren.

Klingt alles verwirrend, ist es auch. Trotzdem schreiben sich Zelda-Fans aktuell auf die Fahne, das jüngst angekündigte „Echoes of Wisdom“ auf der offiziellen Zeitlinie zu verorten. Die meisten sind sich einig, dass „Echoes of Wisdom“ irgendwo in der Verfall-Zeitlinie spielt, die auf die Niederlage des Helden der Zeit durch Ganon folgt.

Fans haben bereits bekanntlich ausgemacht, dass die Karte des Spiels der von A Link to the Past sehr ähnlich sieht. Und ein Bild der Begegnung von Fluss- und Ozean-Zora scheint darauf hinzudeuten, dass das Spiel in derselben Zeitlinie spielt wie „Oracle of Seasons“, das einzige andere Spiel der Serie, in dem die beiden interagieren.

Eine der vorherrschenden Theorien ist, dass „Echoes“ eine Fortsetzung von „Link’s Awakening“ ist und spielt, nachdem er zurück nach Hyrule reist und auf einen wiederauferstandenen Ganon trifft. Natürlich hat „Echoes of Wisdom“ denselben Artstyle wie das Remake von „Link’s Awakening“, was das Argument stützt, aber es gibt auch Argumente dafür, dass das neue Projekt aufgrund ähnlicher Outfits die Brücke zwischen „Ocarina of Time“ und „A Link to the Past“ schlagen könnte.

Spätestens am 26. September 2024 wissen wir mehr. Dann erscheint The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Die Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon* schon vorbestellen. Am selben Tag erscheint auch die „Hyrule Edition“ der Switch Lite, die ihr ebenfalls schon im Handel findet.

via The Gamer, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo