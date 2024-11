Final Fantasy VII Rebirth: Kollaboration mit Final Fantasy XIV wäre „großartig“, findet der Director

Naoki Yoshida hofft schon seit langer Zeit auf eine Kollaboration seines MMORPG-Babys Final Fantasy XIV mit Final Fantasy VII Rebirth. Aber er hofft auf eine Kollaboration mit allen Final-Fantasy-Spielen, die er mag, und das sind eine ganze Menge.

Da hilft es also, wenn sein Director-Gegenüber es genauso sieht. Naoki Hamaguchi äußerte sich jetzt ähnlich in einem Gespräch mit GamesRadar. „Ich meine, im Moment ist natürlich nichts Konkretes geplant, aber ich denke, es wäre eine großartige Idee“, so Hamaguchi.

„Ich verstehe mich mit Yoshi sehr gut. Wir vertrauen einander sehr. Wir treffen uns oft und besprechen Dinge wie die Zukunft der Final-Fantasy-Reihe. Ich denke, weil wir so gut zusammenarbeiten, gibt es definitiv viele Dinge, die in diese Richtung gehen könnten. Also ja, ich denke, das wäre wirklich gut“, so Hamaguchi weiter.

Final Fantasy XIV hat im Laufe der Jahre als MMORPG schon diverse Kollaborationen erlebt, allen voran mit Monster Hunter World oder NieR: Automata. Auch Final Fantasy XVI war schon dran, aber da war der Draht zur Leitung für Naoki Yoshida natürlich besonders kurz. Schauen wir also mal, was in Sachen Remake-Trilogie noch kommt!

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix