Sony greift Nintendo doch nochmal an – und auch Xbox will mitmischen: Handhelds vor Renaissance

Sony arbeitet offenbar an einer tragbaren Version der PlayStation 5, wie ein Bericht von Bloomberg nahelegt. Das Projekt befindet sich jedoch noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase und es sei auch möglich, dass das Projekt nie eine Marktreife erlangt.

Will es Sony PlayStation also tatsächlich nochmal wissen? Den Handheldmarkt hatte man nach der PS Vita eigentlich abgeschrieben, zu groß war wohl auch die Dominanz von Nintendo. Mit der Switch kombinierte Nintendo dann Konsole und Handheld.

Lange Zeit war die Switch der einzige ernstzunehmende „Handheld“, aber inzwischen haben sich einige Geräte eine Nische erschaffen und die Nachfrage scheint groß genug zu sein: ASUS ROG Ally, Steam Deck und Co. haben ihre Plätze gefunden.

Jetzt also auch wieder ein PlayStation-Handheld? Laut Bloomberg soll das neue Gerät Sonys Präsenz im Handheld-Markt stärken und mit Nintendos tragbaren Konsolen konkurrieren – insbesondere mit dem für 2025 erwarteten Switch-Nachfolger. Zuletzt gab es vermehrt Gerüchte um eine Rückkehr von Sony an den Handheldmarkt.

Das Gerät soll PS5-Spiele abspielen können. Dabei hat Sony ja bereits einen Handheld, der PS5-Spiele abspielt, allerdings nicht so, wie sich das Handheld-Fans vorstellen. PlayStation Portal streamt und benötigt dafür eine PS5. Das Streamen per Cloud steckt noch in den Kinderschuhen, respektive der Beta.

Sony ist keine Unbekannte im Handheld-Markt. Während die PSP mit über 76 Millionen Verkäufen erfolgreich war, konnte der Nachfolger PlayStation Vita mit etwa 16 Millionen verkauften Einheiten nicht an diesen Erfolg anknüpfen. Besonders die Vita hat bis heute eine leidenschaftliche Fanbasis.

Auch Microsoft arbeitet an einer tragbaren Xbox. Xbox-Chef Phil Spencer bestätigte diesen Monat, dass Prototypen entwickelt werden. Eine Veröffentlichung sei allerdings noch Jahre entfernt. In den nächsten Jahren könnte sich also noch einmal eine interessante Konkurrenz auf dem Handheldmarkt entwickeln.

via VGC, Eurogamer, Bildmaterial: Sony