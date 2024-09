Sony-Handheld wird immer wahrscheinlicher: Insider deutet Entwicklung von zwei Chips an

Die Gerüchte um einen möglichen neuen PlayStation-Handheld reißen nicht ab. Eine seriöse Quelle gab nun an, dass zwei verschiedene Chipsätze für PlayStation 6 in Entwicklung seien, was möglicherweise auf eine separate Konsole hindeutet, die zusammen mit der Next-Gen-Konsole auf den Markt kommen soll.

Ein neuer Bericht des Hardware-Insiders KeplerL2 legt nahe, dass ein Handheld zusammen mit der PS6 erscheinen könnte. In einem NeoGAF-Forumsthread, in dem über den Preis der PS6 spekuliert wurde, behauptete KeplerL2, dass zwei separate SoCs (System-on-a-Chip) für Sonys Konsole der nächsten Generation in Entwicklung seien.

Der Insider ist sich nicht sicher, ob das eine „Series X/S-Situation“ oder eine Kombination aus Heimkonsole und Handheld bedeutet, sagt aber, dass eines der Geräte „wahrscheinlich“ erschwinglich sein werde.

Dass Sony mit einer günstigeren, weniger leistungsstarken Konsole der nächsten Generation den Weg der Series S einschlägt, wirkt ziemlich unwahrscheinlich, da mehrere Spieleentwickler zuletzt die preisgünstige Xbox kritisiert haben. Handheld-Konsolen hingegen haben in den letzten Jahren dank Nintendo Switch und Steam Deck einen enormen Popularitätsanstieg erlebt.

Berichten zufolge beobachtet Sony auch den Handheld-Markt genau, sodass die Möglichkeit einer neuen PlayStation-Handheld-Konsole immer plausibler erscheint. Übrigens: Zuletzt berichteten wir, dass Sony AMD mit der Entwicklung des Chips für PlayStation 6 beauftragt hat.

via GameRant, Bildmaterial: Sony