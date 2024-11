Könnten gute Nachrichten für Shenmue-Fans sein: Rechte zu Shenmue 3 neu gewürfelt

Könnte Shenmue 3 endlich seinen Weg aus der PlayStation-Exklusivität auf andere Plattformen finden? Das deutet jedenfalls eine frische Entwicklung in Bezug auf die Veröffentlichungsrechte an. Diese wurden nämlich kürzlich an den Publisher ININ Games übertragen.

Die Nachricht von der Übertragung kam auf den Tag genau fünf Jahre nach der Veröffentlichung des Spiels im November 2019. Das deutet darauf hin, dass der ursprüngliche Vertrag von YS NET mit Deep Silver und Embracer Group wahrscheinlich befristet war, obwohl letztere das Spiel mitfinanzierte.

In einer Pressemitteilung zur Bestätigung der Übertragung sprach YS NET darüber, wie ININ „Shenmue 3 in seine nächste Phase führen“ werde, was für Fans der Serie aufregende Neuigkeiten sein dürfte. Gleichermaßen könnte die Übertragung der Veröffentlichungsrechte aber auch in neue Versionen des Spiels für andere Plattformen resultieren.

Die Situation erinnert unweigerlich an Death Stranding, das nur zehn Tage vor Shenmue 3 veröffentlicht wurde. Wie Shenmue 3 war auch Death Stranding bei der Markteinführung PlayStation-exklusiv. Als aber die Veröffentlichungsrechte für den Titel Anfang des Monats an Kojima Productions zurückfielen, schloss der japanische Entwickler einen Vertrag mit 505 Games zur Veröffentlichung des Spiels auf Xbox-Konsolen.

Während Xbox- und Switch-Ports die wahrscheinlichsten Möglichkeiten aus dem Deal von YS NET mit ININ Games zu sein scheinen, könnten Fans auch neue Shenmue-Inhalte über eine Art Director‘s Cut erhalten. In früheren Interviews hat Suzuki darüber gesprochen, dass aus Zeit- und Budgetgründen eine beträchtliche Menge an Inhalten aus Shenmue 3 gestrichen wurden.

