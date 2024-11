Kojima sichert sich Rechte an seinem „Baby“ und shadowdropt Death Stranding auf Xbox

Ein überraschender Shadowdrop: Kojima Productions hat Death Stranding: Director’s Cut für Xbox Series, Windows-PCS und Luna veröffentlicht. Das Spiel, das ursprünglich im November 2019 exklusiv für PlayStation 4 erschien, ist jetzt erstmals auf der Xbox-Plattform verfügbar – genau zum fünfjährigen Jubiläum des Studiodebüts.

Zum Start wird das Spiel für eine begrenzte Zeit mit einem 50-prozentigen Rabatt angeboten. Statt des regulären Preises von 39,99 Euro ist Death Stranding somit für nur 19,99 Euro erhältlich. Das Angebot gilt sowohl im Xbox Store als auch über den Microsoft Store für PCs.

Die Xbox-Version des Spiels enthält sämtliche Inhalte des Director’s Cut, darunter einen Fotomodus, die Unterstützung für Ultra-Wide-Monitore, sowie neue Xbox Achievements und Unterstützung von Cloud Saves und Play Anywhere.

„Es ist mir eine Freude, endlich bekannt zu geben, dass Death Stranding: Director’s Cut an Xbox-Spieler ausgeliefert wird“, sagte Hideo Kojima in einer Pressemitteilung. „Ich möchte allen Fans danken, die uns die Treue gehalten haben, sowie allen Mitgliedern der Xbox-Community, die geduldig gewartet haben. Kojima Productions (Death Stranding) wird weiterhin immer mehr Spieler auf der ganzen Welt miteinander verbinden, also bleiben Sie dran.“

Mit der Veröffentlichung auf Xbox geht auch ein Wechsel des Rechteinhabers einher – das dürfte für Kojima Productions besonders wertvoll sein. Wie man bestätigt, habe man jetzt die vollständigen Rechte an der „Death Stranding“-Marke. Zuvor war die Marke im Besitz von Sony Interactive Entertainment.

Death Stranding ist das Studiodebüt von Kojima Productions nach der aufsehenerregenden Trennung von Kojima und Konami rund um P.T. und Silent Hills. Mit seinem eigenen Studio und Death Stranding wagte Kojima den Neustart. Der ist geglückt: Death Stranding verkaufte sich über 5 Millionen Mal.

Ein Blick in die Zukunft

Während Death Stranding nun auf Xbox verfügbar ist, arbeitet Kojima Productions bereits am Nachfolger Death Stranding 2: On The Beach, der exklusiv für PlayStation 5 entwickelt wird und 2025 erscheinen soll. Fans können sich auf die Rückkehr von Norman Reedus als Sam Porter Bridges sowie Léa Seydoux und Troy Baker freuen, die erneut ihre bekannten Rollen übernehmen.

Darüber hinaus plant Kojima Productions in Zusammenarbeit mit A24 eine Filmadaption von Death Stranding. Auch ein neues, experimentelles Spielprojekt namens OD ist in Arbeit, das in Kooperation mit Xbox Game Studios entwickelt wird und die Cloud-Gaming-Technologie nutzt.

