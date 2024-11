Was Fans wollen: Director beantwortet Frage nach DLC zu Final Fantasy VII Rebirth

Das war für Fans damals nicht nur eine Überraschung, sondern auch eine willkommene Gelegenheit, die Wartezeit auf Final Fantasy VII Rebirth zu verkürzen. Final Fantasy VII Remake erhielt mit „Intergrade“ eine nicht unwesentliche DLC-Erweiterung.

Daily Star fragte Naoki Hamaguchi in diesen Tagen, ob „Rebirth“ auch einen DLC erhalten könnte. Der Director erteilte diesen Wünschen eine Absage – und liefert auch einen guten Grund dafür.

„Wir hören definitiv den Wunsch der Fans, die Stimmen da draußen, die sich so etwas wünschen“, sagte Hamaguchi über die Anfragen nach einem DLC oder einer Erweiterung. „Ich verstehe das vollkommen, aber ich denke, aus meiner Sicht ist das, was die Fans wirklich am meisten sehen wollen, nicht unbedingt DLC. Sie wollen den dritten Teil der Serie so schnell wie möglich sehen.“

„Deshalb haben wir beschlossen, die Entwicklungsressourcen derzeit nicht auf die Erstellung zusätzlicher Episoden für DLC zu konzentrieren. Wir setzen wirklich alles daran, das dritte Spiel so schnell wie möglich herauszubringen. Darauf konzentrieren wir uns im Moment“, so Naoki Hamaguchi.

Nicht die erste Absage

Neu ist diese Absage übrigens nicht. 2023, noch vor der Veröffentlichung des Spiels, machte Tetsuya Nomura schon ähnliche Äußerungen. Damals spekulierten wir noch, dass Pläne sich ändern können. Aber inzwischen ist der Post-Launch-Zeitraum von „Rebirth“ schon fortgeschritten, sodass die neuerliche Absage von Hamaguchi wohl für bare Münze genommen werden kann.

Der erste Teil der Remake-Trilogie wurde mit Final Fantasy VII Remake im Jahr 2020 für PS4 veröffentlicht. Die „Episode Intermission“ mit Yuffie und eine Neuauflage in Form von Final Fantasy VII Remake Intergrade für PS5 gab es im Folgejahr, bevor 2024 schließlich Final Fantasy VII Rebirth folgte. Wann uns der dritte Teil erreicht, steht noch in den Sternen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix