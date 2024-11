Das Studio hinter Unknown 9: Awakening muss 18 Prozent der Stellen streichen

Das kanadische Studio Reflector Entertainment, bekannt für das kürzlich veröffentlichte Unknown 9: Awakening, hat eine Reihe von Mitarbeitenden entlassen. Mehrere ehemalige EntwicklerInnen des Studios haben auf sozialen Medien bestätigt, dass sie von den Kündigungen betroffen sind.

Unter anderem meldete sich Anna Karina Bermudez, eine frühere Narrative- und Game-Designerin des Projekts, über LinkedIn und fragt nach neuen Möglichkeiten in der Branche. Auch Manou Deneuvel, ehemals Brand Manager für Unknown 9: Awakening, teilte eine ähnliche Nachricht.

Die Entlassungen wurden zuerst von Kotaku-Journalist Ethan Gach berichtet. Das Studio bestätigte die Meldungen inzwischen und spricht von 18 Prozent aller Stellen, die man streichen muss. Spekuliert wurde natürlich, dass der schwache Start des jahrelang in Entwicklung befindlichen Unknown 9: Awakening eine gewisse Rolle gespielt habt.

Doch Reflector Entertainment betont, die „Ankündigung ist nicht auf kommerziellen Erfolg oder externen Druck zurückzuführen, sondern auf unsere derzeitige Realität, die darin besteht, dass wir derzeit nicht allen talentierten Mitarbeitern, die wir beschäftigen, eine konkrete Arbeit garantieren können“. Bandai Namco hat das Unternehmen 2020 gekauft.

Unknown 9: Awakening wurde im Oktober veröffentlicht und konnte seitdem nur mäßige Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Auf Steam verzeichnet das Spiel derzeit lediglich 74 Nutzerbewertungen, was auf eine überschaubare Anzahl von Verkäufen hindeutet.

In Unknown 9: Awakening schlüpfen die SpielerInnen in die Rolle von Haroona, einer sogenannten Quaestor, die in der Lage ist, eine mysteriöse Dimension namens „The Fold“ zu betreten. Ihre Reise führt sie auf der Suche nach verborgenen Geheimnissen in diese übernatürliche Welt, doch ihre Kräfte machen sie zur Zielscheibe der „Ascendants“, einer Fraktion, die die Macht der Fold nutzen will, um den Lauf der Menschheitsgeschichte zu verändern.

