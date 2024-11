Final Fantasy XVI bekommt ihr heute für 14,99 Euro – und zwei JRPG-Remakes heftig reduziert

Final Fantasy XVI gibt es aktuell zum bisherigen Tiefstpreis. Media Markt* und Saturn* rufen 14,99 Euro auf und verschicken versandkostenfrei. Ist denn schon Black Friday?! Eigentlich nicht. Aber es gibt heute noch mehr gute Angebote. Mehr dazu weiter unten!

An den Start gegangen ist Final Fantasy XVI wie inzwischen die meisten Vollpreis-Games für PS5 mit einer UVP von 79,99 Euro. Davon hat sich das Spiel inzwischen ein gutes Stück entfernt. Außerdem schob Square Enix eine PC-Veröffentlichung nach. Eine Xbox-Version scheint nur eine Frage der Zeit.

Ein guter Zeitpunkt für alle, denen das Spiel bislang zu teuer war. Zumal inzwischen der DLC-Fahrplan mit „Echoes of the Fallen“ und „The Rising Tide“ auch abgeschlossen ist. Ihr könnt also alle Inhalte am Stück genießen.

Und die anderen guten Angebote heute? Amazon verkauft Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven* für Nintendo Switch schon kurz nach dem Launch für 34,99 Euro. Eine fantastische 3D-Neuauflage des bisher erfolgreichsten SaGa-Games, resümiert unser Test.

Wenn ihr mit diesen zwei RPGs noch nicht genug Spielstunden vor euch habt, dann schaut bei Amazon vorbei und holt euch Star Ocean Second Story R* für Switch oder PS5 zu 19,99 Euro. Ebenfalls ein tolles Angebot. „Star Ocean: The Second Story R macht an jeder Ecke Spaß“, hieß es in unserem Test.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.