Das nächste Sonic-Projekt könnte eine Neuauflage von beliebtem Spiel aus 2003 sein

Sonic the Hedgehog ist aktuell wieder in aller Munde. Und das soll sich laut einem SEGA-Insider auch so schnell nicht ändern. Demnach soll ein durchgesickertes Projekt mit dem Codenamen „Guinness“ eine baldige Neuauflage von Sonic Heroes aus dem Jahr 2003 bedeuten.

Sonic Heroes wurde seinerzeit als direkter Nachfolger von Sonic Adventure 2 aus dem Jahr 2001 veröffentlicht und ist zugleich das plattformübergreifende Debüt der Franchise auf Nintendo GameCube, PlayStation 2 und der ursprünglichen Xbox.

Es umfasste vier verschiedene Heldenteams, die alle gegen die Kräfte von Dr. Eggman und Metal Sonic kämpften. Diese Teams festigten auch einen Großteil der modernen Sonic-Besetzung. So feierten etwa Shadow the Hedgehog und Team Chaotix ihre Rückkehr.

Seit jeher fordern Fans lautstark ein Remake oder Remaster des Plattformers. Die Gerüchte um eine solche Neuauflage halten sich wacker. Und RyanFromTheBronx (ehemals Midori) gießt nun weiteres Öl ins Feuer. In einem Twitter-Post enthüllte er den vermeintlichen Codenamen „Guinness“ für das nächste Sonic-Spiel. Das setze den Trend fort, dass Sonic-Spiele in der Entwicklung nach berühmten Biermarken benannt werden, wie User WOKENJJT in einem Folge-Post ausführt.

Ein weiterer User spekuliert aber, dass der Codename eine weitere Bedeutung haben könnte. Demnach halte Sonic Heroes den aktuellen Guinness-Weltrekord für die „meisten spielbaren Charaktere in einem Plattform-Videospiel“. Stolze 12 Charaktere standen SpielerInnen seinerzeit zur Verfügung.

Es bleibt abzuwarten, ob das nächste Sonic-Projekt tatsächlich eine Neuauflage von Sonic Heroes wird. Die Chancen stehen jedenfalls nicht schlecht.

via GameRant, Bildmaterial: Sonic X Shadow Generations, SEGA