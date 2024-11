Dragon Quest III HD-2D Remake startet monströs und die PS5 Pro stärker als gedacht in Japan

Das Dragon Quest III HD-2D Remake von Square Enix eroberte laut den aktuellen Zahlen der Famitsu die Plätze 1 und 2 der japanischen Verkaufscharts – die Switch- und PS5-Version zusammen verkauften sich mehr als zehnmal so oft wie der Rest der Top 10.

Die Switch-Version erreichte beeindruckende 641.195 verkaufte Einheiten, während die PS5-Version 185.750 Kopien absetzte. Das ergibt kumuliert 826.945 Einheiten in der ersten Verkaufswoche. Ein monströses Ergebnis, wie auch die damit eingestellten Rekorde zeigen.

Dragon Quest bricht Rekorde

Die Kontroverse um geänderte Toriyama-Charaktere, die auch in Japan aufkam, schadete nicht. Innerhalb weniger Verkaufstage mauserte sich Dragon Quest III HD-2D Remake damit schon zum meistverkauften Spiel des Jahres in Japan. Es ist außerdem der größte Square-Enix-Launch in Japan seit Dragon Quest XI auf 3DS und PS4 vor sieben Jahren und der größte Launch in Japan seit Zelda: Tears of the Kingdom.

Zum Vergleich: Das bisher erfolgreichste Boxed-Game des Jahres, Final Fantasy VII Rebirth, erreichte im ersten Halbjahr 2024 bisher 339.168 Verkäufe. Japanische Medien berichten, dass das Spiel vielerorts ausverkauft ist. Noch mehr wäre also möglich gewesen für Dragon Quest III HD-2D Remake.

Viele Fans werden auch auf die digitale Version ausgewichen sein. Die ohnehin gestiegenen Digitalverkäufe, die in den obigen Zahlen übrigens noch gar nicht enthalten sind, dürfte das weiter gesteigert haben. Inklusive der digitalen Verkäufe dürfte das Remake mit Leichtigkeit die Million in Japan geknackt haben.

Weitere Vergleiche und Rekorde: Dragon Quest III HD-2D ist der zweitstärkste Third-Party-Launch auf der Switch überhaupt. Nur Monster Hunter Rise war (deutlich) stärker. Bei Weitem ist es auch das zum Start am meisten verkaufte HD-2D-Spiel, mehr als dreimal so oft wie die Octopath-Spiele und Triangle Strategy zum Launch – zusammen.

Erfolgreicher Launch der PS5 Pro

Dediziert schauen wir uns auch noch einmal den Launch der PS5 Pro in Japan an. Der stand unter keinen guten Vorzeichen. Der Preis wurde weltweit kritisiert und kurz vor der Ankündigung der „Pro“ hob Sony ein weiteres Mal den Preis der PS5 an. Das sorgte nicht gerade für beste Konsumlaune.

Doch der Start war stärker als gedacht. Schon zum Launch letzte Woche wurden 78.086 Einheiten verkauft. Damit startete die Konsole besser als die PS4 Pro in Japan (65.194) seinerzeit und stärker als der New Nintendo 3DS mit damals 70.050 Einheiten.

Die Software-Charts:

[NSW] Dragon Quest III HD-2D Remake (Square Enix, 11/14/24) – 641.195 (New) [PS5] Dragon Quest III HD-2D Remake (Square Enix, 11/14/24) – 180.575 (New) [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 32.762 (442.593) [NSW] Mario & Luigi: Brothership (Nintendo, 11/07/24) – 15.168 (78.609) [NSW] Beyblade X: XONE (FuRyu, 11/14/24) – 9.507 (New) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 5.784 (7.954.332) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 5.647 (6.055.931) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 4.771 (3.676.339) [NSW] Romancing SaGa 2 Remake (Square Enix, 10/24/24) – 4.551 (96.293) [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 4.445 (1.051.401) [NSW] Suika Game Special Edition (Aladdin X, 11/14/24) – 3.790 (New) [NSW] Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo, 09/26/24) – 3.655 (302.933) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 3.392 (5.616.370) [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – 2.815 (2.522.177) [PS5] Call of Duty: Black Ops 6 (Activision, 10/25/24) – 2.727 (42.631) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 2.683 (1.460.236) [PS5] Baseball Spirits 2024-2025 (Konami, 10/17/24) – 2.642 (91.593) [PS5] Romancing SaGa 2 Remake (Square Enix, 10/24/24) – 2.550 (43.383) [NSW] Pokémon Karmesin & Purpur (TPC, 11/18/22) – 2.343 (5.437.324) [NSW] Pro Baseball 2024-2025 (Konami, 07/18/24) – 2.079 (316.751) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 1.993 (3.652.191) [PS5] Silent Hill 2 (Konami, 10/08/24) – 1.768 (39.675) [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 1.547 (2.340.792) [PS4] Romancing SaGa 2 Remake (Square Enix, 10/24/24) – 1.533 (18,853) [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 1,413 (1.943.381) [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythmic Festival (Bamco, 09/22/22) – 1.410 (363.153) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 1.381 (4.380.106) [NSW] Momotaro Dentetsu World (Konami, 11/16/23) – 1.326 (1.154.043) [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami, 11/19/20) – 1.313 (3.039.125) [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 1.310 (1.257.040)

Die Hardware-Charts:

Switch OLED – 38.491 (8.212.932) Switch Lite – 18.416 (6.217.801) PlayStation 5 Pro – 13.878 (91.964) PlayStation 5 – 8.462 (5.271.021) Switch – 5.251 (19.943.681) PS5 Digital – 1.332 (868.569) Xbox Series S – 1.019 (324.097) Xbox X Digital – 1,308 (7.949) Xbox Series X – 743 (309.193) PlayStation 4 – 35 (7.928.793)

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Quest III HD-2D Remake, Square Enix, Artdink