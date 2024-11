Mario & Luigi und andere hochkarätige Spiele starten alles andere als überragend in Japan

Schon wieder sind zwei Wochen ins Land gegangen und wir werfen einen Blick auf die japanischen Verkaufscharts seit dem 28. Oktober 2024. In der ersten Woche, die am 3. November endete, gab es zwar namhafte Neueinsteiger, aber für die Spitze reichte es nicht ansatzweise.

Farmagia von Marvelous und Fairy-Tail-Mangaka Hiro Mashima debütiert mit nur 4.296 Einheiten auf Rang 8. Für die PS5-Version von Dragon Age: The Veilguard reichte es mit 3.560 Einheiten nur für Rang 12. Clock Tower: Rewind und Life is Strange: Double Exposure debütierten gar auf den Plätzen 13 respektive 22. So reichten Super Mario Party Jamboree weitere gut 57.000 Einheiten für die Spitze.

Anders sah es in der vergangenen Woche aus, in der Woche vom 4. November bis zum 10. November 2024. Da ist Mario & Luigi: Brothership erschienen und konnte sich mit 63.441 Einheiten an die Spitze setzen. Hier ist natürlich der Vergleich mit älteren Teilen der Reihe interessant.

GameDataLibray weiß: Am erfolgreichsten waren die NDS-Ableger Bowser’s Inside Story (220.055 Einheiten) und Partners in Time (133.229 Einheiten) anno 2009 und 2005. Dream Team erreichte 2013 eine Launchwoche mit 108.005 Einheiten und Paper Jam 2015 exakt 50.105 Einheiten. Damals waren Downloads noch nicht so verbreitet wie heute, zu Brothership kommen nochmal 30.000 bis 40.000 Download-Einheiten dazu. Dennoch kein überragender Launch. Auch nicht überragend: Slitterhead ging mit 4.697 Einheiten auf PS5 an den Start.

In diesem Zusammenhang auch ganz interessant: In den letzten Switch-Monaten setzt Nintendo vor allem auf Remakes oder Neuauflage, mit Mario & Luigi: Brothership gab es aber noch einmal einen ganz neuen Serieneintrag. Super Mario RPG erschien mit 301.000 Einheiten – Paper Mario: Die Legende vom Äonentor erschien mit 116.000 Einheiten. Beides „nur“ Remakes und doch deutlich erfolgreicher. Mario vs. Donkey Kong erreichte 61.000 Einheiten in der Launchwoche.

In anderen Ländern dürfte es auch nicht anders aussehen. Ein ganz ähnliches Bild zeichnet sich auch in Großbritannien, wie Christopher Ding von GamesIndustry berichtet. Dort liegt „Brothership“ ebenfalls deutlich hinter den letzten Nintendo-Remakes.

Die aktuellen Charts:

[NSW] Mario & Luigi: Brothership (Nintendo, 11/07/24) – 63,441 (New) [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 43,347 (409,831) [NSW] Romancing SaGa 2 Remake (Square Enix, 10/24/24) – 6.729 (91.742) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 6.245 (6.050.284) [NSW] Battle Spirits CrossOver (FuRyu, 11/07/24) – 5.355 (New) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5.230 (3.671.568) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 5.015 (7.948.548) [NSW] Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo, 09/26/24) – 4.907 (299.278) [PS5] Slitterhead (Bokeh Game Studio, 11/08/24) – 4.697 (New) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 4.472 (1.457.553) [PS5] Call of Duty: Black Ops 6 (Activision, 10/25/24) – 4.337 (39.904) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 4.031 (5.612.978) [PS5] Professional Baseball Spirits 2024-2025 (Konami, 10/17/24) – 3.962 (88.951) [PS5] Romancing SaGa 2 Remake (Square Enix, 10/24/24) – 3.579 (40.833) [PS5] In Deutschland nicht erschienen (Capcom, 11/08/24) – 3.129 (New) [NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 (Konami, 07/18/24) – 2.888 (314.672) [NSW] Pokémon Karmesin & Purpur (TPC, 11/18/22) – 2.861 (5.434.981) [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 2.657 (1.046.956) [NSW] River City Saga: Three Kingdoms Next (ASW, 11/07/24) – 2.464 (New) [PS4] Romancing SaGa 2 Remake (Square Enix, 10/24/24) – 2.097 (17.320) [PS5] Dragon Ball: Sparking! ZERO (Bamco, 10/11/24) – 1.752 (86.891) [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 1.738 (1.941.968) [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – 1.696 (2.519.362) [NSW] Momotaro Dentetsu World (Konami, 11/16/23) – 1.643 (1.152.717) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 1.589 (4.378.725) [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 1.551 (1.255.730) [PS4] Call of Duty: Black Ops 6 (Activision, 10/25/24) – 1.548 (9,947) [PS5] Metaphor: ReFantazio (ATLUS, 10/11/24) – 1.546 (105.102) [NSW] 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 1.545 (1.341.820) [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami, 11/19/20) – 1.530 (3.037.812)

Die Hardware-Charts:

PlayStation 5 Pro – 78.086 (78.086) Switch OLED – 42,297 (8.174.441) Switch Lite – 16.140 (6.199.385) PlayStation 5 – 8.571 (5.262.559) Switch – 5.575 (19.938.430) Xbox X Digital – 1.505 (6.641) PS5 Digital – 1.503 (867.237) Xbox Series S – 668 (323.078) Xbox Series X – 232 (308.450) PlayStation 4 – 49 (7.928.758)

via Gematsu (2), Bildmaterial: Mario & Luigi: Brothership, Nintendo