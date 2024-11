Die Welt ist im Sammelfieber: Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket knackt weiteren Meilenstein

Das neue digitale Sammelkartenspiel Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket hat einen spektakulären Start hingelegt: In nur neun Tagen wurde der Titel mehr als 30 Millionen Mal heruntergeladen, wie die Macher stolz bekannt geben.

Die Nachricht verbreitete sich über den offiziellen Twitter-Account des Spiels, wo sich das Team bei den Fans für die enorme Unterstützung bedankte. „Dreißig Millionen?! Wie viele Packs wurden wohl schon geöffnet? Im Namen des gesamten Teams: Vielen Dank für eure Unterstützung“, heißt es in der Mitteilung.

Rekordumsätze und fast täglich neue Inhalte

Der Hype um das Sammelkartenspiel ist ungebrochen – vielleicht nimmt er gerade erst richtig Fahrt auf: Bereits in den ersten vier Tagen nach Veröffentlichung am 30. Oktober generierte Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket geschätzte 12,1 Millionen US-Dollar Umsatz.

Das stellte sogar die aktuellen Tagesumsätze des einstigen Überfliegers und aktuell immer noch sehr beliebten Pokémon GO in den Schatten. Diese Umsatz-Performance von Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket dürfte längst veraltet sein. Mit den rasant steigenden Downloadzahlen werden gewiss enorme zusätzliche Ingame-Transaktionen einhergehen.

The Pokémon Company, Creatures Inc. und DeNA geben sich derzeit alle Mühe, dass das auch so bleibt. Seit dem Launch hat Creatures Inc. bereits mehrere Events ins Spiel integriert, um die Spielerschaft zu begeistern. Derzeit gibt es nahezu täglich neue Funktionen, Herausforderungen, Promo-Karten und Belohnungen.

Neben den Events, die Fans fesseln, machen auch Gerüchte die Runde, die uns an die Schulhof-Theorien der 90er-Jahre erinnern. Wie es morgen weitergeht? Wir werden sehen. Ziemlich wahrscheinlich hält der nächste Tag irgendeine Neuigkeit rund um Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket bereit.

Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, The Pokémon Company, DeNA, Creatures Inc.