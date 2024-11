Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket generiert schwindelerregende Umsätze jeden Tag

Garantiert erinnert ihr euch noch gut an den „Hype-Sommer“ von Pokémon GO anno 2016. Sozusagen jeder Passant musste verdächtigt werden, ein „GO-Spieler“ zu sein. In den Folgejahren generierte „GO“ übrigens mehr Umsatz als im fast schon legendären Hype-Sommer und auch heute sind die Umsätze noch beachtlich. Das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket stellt sie aber in den Schatten.

Laut Schätzungen der Marktanalysefirma AppMagic soll das neue, digitale Sammelkartenspiel von The Pokémon Company bereits am ersten Wochenende rund drei Millionen US-Dollar pro Tag eingespielt haben. In den ersten vier Tagen nach der Veröffentlichung summiert sich dieser Betrag auf beeindruckende 12,1 Millionen US-Dollar.

Es ist eine Zahl, die sogar das tägliche Umsatzniveau von Pokémon GO übertrifft. Pokémon GO soll im Vergleich derzeit bei etwa 1 Million US-Dollar Umsatz pro Tag liegen. Das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket wurde bislang etwa 10 Millionen Mal heruntergeladen.

Die Pokémon-Fans scheinen sich bei der Zusammenstellung ihrer Decks nicht auf die zwei Booterpacks täglich verlassen zu wollen. Mehr als genug Fans scheinen schon an den ersten Tagen ordentlich Geld hineinzustecken.

Rund 10,5 Millionen US-Dollar sollen übrigens durch iOS-Nutzer erwirtschaftet worden sein, während die Android-Version für die restlichen 1,6 Millionen Dollar verantwortlich ist. Ein interessantes Detail zeigt sich auch in der Verteilung der Einnahmen: Zwar stammt nur etwa 4 Prozent der Downloads aus Japan, aber 45 Prozent des Umsatzes werden hier generiert. Japanische Spieler scheinen also besonders bereit zu sein, für Mikrotransaktionen in der App zu zahlen.

Mit Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket versucht die The Pokémon Company, die Faszination des Pokémon-Sammelkartenspiels in die digitale Welt zu übertragen. Fans können digitale Kartenpakete kaufen, zusätzlich zu einem kostenlosen Boosterpack alle 12 Stunden – und diese entweder sammeln oder für Kämpfe nutzen.

via MobileGamer, VGC, Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, The Pokémon Company, DeNA, Creatures Inc.