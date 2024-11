Pokémon-TCG-Pocket: Erste Verschwörungstheorien um Mechaniken machen die Runde

Kinder der 90er werden sich an die Gerüchteküche um Pokémon-Spiele auf dem Schulhof erinnern. Sei es der Aberglaube, die Tasten „Runter“ und „A“ beim Fangversuch zu drücken, würde die Chancen erhöhen; oder die Rückkehr der MS Anne nach so und so vielen Spielstunden.

Scheint ganz so, als hätten sich nun auch erste Verschwörungstheorien um Pokémon-Sammelkartenspiel Pocket gebildet. Und wie man es von einem Spiel erwarten würde, bei dem es im Wesentlichen darum geht, für das Öffnen digitaler Kartenpakete zu bezahlen, drehen sich alle vorherrschenden Theorien darum, wie man an bessere Karten kommt.

Zunächst eine Theorie, die so wirkt, als ob sie tatsächlich funktionieren könnte. Twitter-User MetaTradingCo wirft die Möglichkeit in den Ring, die Bildschirmaufzeichnungsfunktion des eigenen Smartphones zu verwenden, um den Mischvorgang der Wunderwahlen aufzuzeichnen. Schaue man sich diese Aufnahme dann in Zeitlupe an, solle man herausfinden können, wo bestimmte Karten landen.

Dann wäre da Twitter-User hawaiinguy808, der angibt, einen „ziemlich bedeutenden Glitch“ ausgemacht zu haben. „Wenn Sie eine Wunderwahl durchführen und die Zwischensequenz des Mischens überspringen und sofort die Stelle wählen, an der die gewünschte Karte lag, werden Sie sie in 90 Prozent der Fälle bekommen“, schreibt der User und postet als Beweis Aufnahmen einer Arktos EX-Karte.

Und dann wäre da noch die Möglichkeit, bei einer Ziehung das Booster-Pack zur Seite zu neigen, um eine bestimmte Falte in der digitalen Verpackung auszumachen. „Wenn Sie sehen, dass es ein wenig gefaltet/wellig statt perfekt gerade aussieht, ist ein Treffer im Paket“, so User SteeloAndKri. „Das passiert nicht jedes Mal, aber es scheint die Trefferquote drastisch zu erhöhen?“

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine dieser Theorien zutreffend ist, ist gering. Immerhin listet The Pokémon Company die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten fein säuberlich im Spiel auf. Habt ihr bereits eine der Methoden ausprobiert?

via Eurogamer, Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, The Pokémon Company, DeNA, Creatures Inc.