Slitterhead: Silent-Hill-Schöpfer verspricht Originalität mit „Ecken und Kanten“

Ab heute dürfen Horror-Enthusiasten die neongetränkten Straßen von Kowlong unsicher machen. Dann erscheint nämlich Slitterhead – das Debüt des Bokeh Game Studios. Studiokopf und Silent-Hill-Schöpfer Keiichiro Toyama hat sich nun pünktlich zur anstehenden Veröffentlichung zu Wort gemeldet und verspricht ein originelles Erlebnis. Auch, wenn Slitterhead mit „Ecken und Kanten“ daherkommt.

Gegenüber GameRant erklärte Director Toyama: „Vom allerersten Silent Hill an haben wir uns der Frische und Originalität verschrieben, auch wenn das bedeutet, dass es Ecken und Kanten gibt. Diese Einstellung ist in all meinen Arbeiten und auch in Slitterhead gleich geblieben.“

In der Tat: Wie wir in unserem Test zu Slitterhead festgestellt haben, kommt der Titel mit technischen Unzulänglichkeiten, dafür aber ebenso mit allerhand originellen Ideen daher. Zweifelsohne ein Muss für Fans des Genres.

Anfang des Jahres sprach VGC mit Toyama über seine Zeit bei PlayStation Studios und seine Hoffnungen für seine erste Erstveröffentlichung unter Bokeh. „Bei Sony gab es ein zunehmendes Motiv, Spiele mit höherem Budget zu machen, und das wollten wir mit der Marke Japan Studio auch tun“, so Toyama seinerzeit.

„Mein Motiv war immer, originelle Spiele zu entwickeln. Ich habe das Gefühl, dass ich das auch ohne riesiges Budget schaffen kann. So kann ich mich auch ausdrücken. Durch meine Unabhängigkeit war mir das möglich. Seit meiner Zeit bei Sony habe ich das Gefühl, dass ich das erreiche, was ich erreichen möchte.“

Ab heute dürft ihr euch überzeugen, ob Toyama sein Ziel mit Slitterhead erreicht hat. Während es hierzulande nur eine digitale Veröffentlichung gibt, dürft ihr in Asien und Japan übrigens physisch und mit deutschen Texten zugreifen. Ein Import ist bei Play-Asia* möglich!

via VGC, Bildmaterial: Slitterhead, XSEED Games, Bokeh Game Studio