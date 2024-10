Sea of Stars: Macher danken Fans mit kostenlosen neuen Inhalten im November

Sea of Stars ist noch lange nicht am Ende! Bevor im Frühjahr der kostenpflichtige und zuletzt bei Nintendos Doppel-Direct vorgestellte DLC „Throes of the Watchmaker“ erscheint, geht es noch in diesem Jahr mit einem Gratis-DLC weiter.

Wie Sabotage Studios bekannt gibt, erscheint „Dawn of Equinox“ am 12. November 2024. Dieser DLC fügt einen lokalen Koop-Modus und einige Quality-of-Life-Verbesserungen ein. Nach einem unglaublichen Jahr sei „Dawn of Equinox“ der Dank der Entwickler für viel Liebe und über fünf Millionen Spielende.

Das Update würde einige der meistgewünschten Verbesserungen enthalten. „Combat 2.0“ nennt Sabotage Studios die Verbesserungen am Kampfsystem, wobei es einige neue Mechaniken wie Mystery Locks und Reveal gibt, dazu wurde neu ausbalanciert. Der Prolog wurde überarbeitet, es gibt eine neue Zwischensequenz und vieles mehr.

Der offiziellen Mitteilung entnehmt ihr alle neuen Verbesserungen und Features. Falls Sea of Stars noch nicht besitzt, gönnt euch doch gleich die nachträglich veröffentlichte physischen Version* und das neue Artbook.

Bildmaterial: Sea of Stars, Sabotage Studio