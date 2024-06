Sea of Stars: The Concept Art of Bryce Kho erscheint schon in wenigen Tagen

Sea of Stars war ein besonderes Erlebnis für euch? Dann wird es euch vielleicht freuen, dass in Kürze ein Artbook zum Spiel erscheint, mit dem ihr noch einmal in euren Spielerinnerungen schwelgen könnt.

Sea of Stars: The Concept Art of Bryce Kho erscheint dabei bereits in wenigen Tagen, nämlich am 2. Juli 2024. Wie man es von einem solchen Artbook erwartet, bietet es Einblicke in die Konzepte, Artworks, Illustrationen und mehr zum RPG von Sabotage Studio und Concept-Artist Bryce Kho.

Sea of Stars schloss an das Debütspiel The Messenger des Studios an. Es wurde im August 2023 veröffentlicht und weltweit von über 5 Millionen Fans gespielt. Bei „The Game Awards 2023“ wurde es als „Best Independent Game“ ausgezeichnet.

Das Artbook könnt ihr euch jetzt bei Amazon* vorbestellen. In diesem Jahr folgte eine exklusive Edition mit einigen Boni, die ihr bei Black Screen Records bestellen könnt, ebenso wie eine standardmäßige Version, die ihr bei Amazon* und anderen Händlern findet.

Erst im März hatte Sabotage Studio einen DLC mit einem Koop-Modus für bis zu drei Spielende angekündigt. Der Modus trägt den Namen Single-Player+ und hat noch keinen konkreten Termin. „Jeder Spieler bleibt den rundenbasierten Wurzeln des Spiels treu und wird sich mit einer neuen ‚Co-op Timed Hits‘-Mechanik durch das große Abenteuer von Sea of Stars bewegen und kämpfen“, erklärte man damals.

Bildmaterial: Sea of Stars, Sabotage Studio