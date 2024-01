Final Fantasy VII Remake: Xbox-Version ist im Gespräch, behauptet ein Insider

Fast vier Jahre ist es her, dass Final Fantasy VII Remake für PlayStation 4 veröffentlicht wurde, und laut Jez Corden, Chefredakteur von Windows Central, könnte der Titel bald endlich seinen Weg auf Xbox finden.

Final Fantasy VII Remake hatte immer den Status als zeitlich begrenzter Exklusivtitel inne. 2022 erschien dann auch eine entsprechende PC-Version. Xbox bleibt bis heute unberücksichtigt, aber Corden sagt, er habe „vorsichtige Beweise dafür, dass es Diskussionen“ über die Portierung auf die Plattform von Microsoft gibt.

Erst im Oktober hat Insider NateTheHate selbiges ausgeschlossen. „Könnte es passieren, irgendwann? Sicher. Ist es im Moment ein aktiver Plan? Nein“, so NateTheHate damals zu einer Xbox-Version von „Remake“. Entscheidet selbst, wem ihr mehr Glauben schenkt.

Xbox-Chef Phil Spencer hat diese Möglichkeit jedenfalls bereits in der Vergangenheit diskutiert. Im vergangenen August erklärte er, dass er und Square Enix in Tokio Gespräche über das Engagement des Unternehmens für Xbox geführt hätten. Das sehen wir bereits bei Final Fantasy XIV, das dieses Jahr auf Xbox erscheinen soll, nach über zehn Jahren auf PlayStation und 14 auf PC. Aber Spencer deutete an, dass noch mehr kommen wird.

„Sie werden noch mehr hören“, sagte Spencer in einem Interview mit IGN. „Ich werde sie [Square Enix] nicht drängen. Sie müssen ihren eigenen Rhythmus finden. Aber dass sie sich für Xbox engagieren, war sowohl für mich als auch für die Community sehr wichtig.“

Jetzt nicht „Rebirth“ das Rampenlicht stehlen

Final Fantasy VII Rebirth, der zweite Teil der Remake-Trilogie, erscheint nächsten Monat für PlayStation 5. Es handelt sich erneut um eine zeitlich begrenzte Exklusivität – eine PC-Version dürfte also wieder nachfolgen.

Wenn Corden recht hat und Sony und Square vermeiden wollen, „Rebirth“ das Rampenlicht zu stehlen, könnte es eine Weile dauern, bis wir von Final Fantasy VII Remake für Xbox hören, insbesondere wenn es sich noch in der Diskussionsphase befindet. Interessanterweise ist „Crisis Core Reunion“ jedoch bereits auf Xbox verfügbar – das remasterte Spin-off, das Zacks Geschichte für „Rebirth“ vorbereitet.

via The Gamer, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO