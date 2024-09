Xbox zurück in Japan: Microsoft kündigt „aufregenden“ Livestream für September an

Die Beziehung zwischen Xbox und Japan: Immer schon ein Thema. Immer mal wieder erinnern sich Fans an die guten alten Zeiten zurück. Lost Odyssey, Blue Dragon und Co. wurden damals aufgefahren. Und hin und wieder kündigt Phil Spencer an, dass diese Zeiten wieder kommen.

Vielleicht schon in diesem Monat? Xbox hält der Tokyo Game Show die Treue und wird auch in diesem Jahr einen Livestream veranstalten. Neben Games von Xbox Game Studios, Activision Blizzard und Bethesda soll es auch „eine aufregende Auswahl an Spielen von Drittanbietern“ geben, die „hauptsächlich in Japan und Asien beheimatet sind“.

Der Xbox Tokyo Game Show 2024 Broadcast wird am 26. September um 12 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt und bei Youtube könnt ihr live dabei sein. Die Tokyo Game Show findet vom 26. bis zum 29. September in Chiba statt.

Zur Erwartungshaltung: Im letzten Jahr haben wir eine weitere Annäherung von Square Enix und Xbox erlebt und es gab Spiele wie Ace Attorney und Like a Dragon für den Xbox Game Pass. Palworld, Eiyuden Chronicle und Hotel Barcelona wurden ebenfalls gezeigt. Die ganz großen Neuankündigungen blieben allerdings aus.

