Producer erklärt, warum Visions of Mana nicht für Nintendo Switch erscheint

Als Square Enix im letzten Jahr Visions of Mana ankündigte, waren einige Fans enttäuscht, dass Nintendo Switch nicht zu den Zielplattformen gehört. Dabei hat die Mana-Serie eigentlich eine ganz gute Verbindung zu Nintendo-Konsolen, nicht nur früher, sondern auch in jüngerer Vergangenheit. Die Collection of Mana sowie Trials of Mana erschienen beispielsweise für die Switch.

Das neue „Mana“ wird jedoch nur für PCs, PlayStation und Xbox Series erscheinen. In einem Interview mit RPGSite gab Serien-Producer Masaru Oyamada dafür nun auf Nachfrage die Gründe bekannt. „Das ist definitiv eine schwierige Frage, auf die man keine direkte Antwort geben kann“, gibt Oyamada gleich zu Beginn an.

Doch zwischen den Zeilen wird so einiges klar. „Als wir über die nächsten, sagen wir mal, 10 Jahre der Serie nachdachten, hielten wir es für äußerst wichtig, dass wir wirklich festlegten, was ‚Mana‘ in Zukunft eigentlich sein sollte“, so Oyamada. Man einigte sich wohl auf eine Grundausrichtung.

„Zu diesen Grundprinzipien gehörte die Fokussierung auf weitläufige Umgebungen und eine insgesamt reichhaltigere Erfahrung. Daraus ergab sich die Hardware, für die wir uns entschieden haben zu entwickeln“, erklärt Oyamada. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich: Die Switch passt nicht zu diesen Grundprinzipien bzw. kann sich nicht realisieren. „Das ist alles, was wir zum jetzigen Zeitpunkt sagen können.“

Das bedeutet freilich nicht, dass „Mana“ auf Nintendo-Konsolen keine Zukunft mehr hat. Sollte eine neue Nintendo-Konsole mit den „Grundprinzipien“ der Reihe vereinbar sein, könnte die Sache wieder anders aussehen. So jedenfalls die Interpretation.

Bildmaterial: Visions of Mana, Square Enix