Drückt auf die Tränendrüse: Neuer Trailer zu Visions of Mana zeigt das Leben mit „Mana“

Square Enix hat einen neuen Trailer zu Visions of Mana veröffentlicht. Das Video, das der Vermarktung des neuesten Serienteils dient, zeigt eine Mischung aus Live-Actionen-Szenen und Gameplay-Szenen aus älteren Teilen der Serie.

Das Video gibt es leider nur auf Japanisch, aber die Geschichte dahinter ist ohnehin international. „Continue Your Life with Mana“ zeigt das Leben eines Mana-Fans. Im Laufe der Jahre spielt er Seiken Densetsu von 1991, das bei uns unter dem Namen Mystic Quest erschienen ist.

Später natürlich Secret of Mana und Seiken Densetsu 3, das bei uns im Westen erst kürzlich als Trials of Mana neu aufgelegt wurde. Nach Dawn of Mana sieht er jetzt als erwachsener, junger Mann eine Werbung zu Visions of Mana und ist entsprechend gerührt und gespannt.

Visions of Mana erscheint im Sommer 2024 für PCs, PS5, PS4 und Xbox Series! Warum es nicht für Nintendo Switch erscheint, das erklärte Serien-Producer Masaru Oyamada übrigens kürzlich in einem Interview.

Val ist der Protagonist dieses Abenteuers, der neu ernannte Seelenwächter. Er ist ein neugieriger Junge mit einer positiven Einstellung zum Leben. Als Vals Kindheitsfreundin zur Geweihten erwählt wird, begibt er sich mit ihr auf die Pilgerreise.

Das Video:

Bildmaterial: Square Enix