Vielleicht erfahren wir schon bald, was es mit „Yakuza Wars“ auf sich hat. Vor einigen Wochen hatte sich Ryu Ga Gotoku ein so lautendes Trademark in Japan gesichert.

Jetzt kündigte das „Like a Dragon“-Studio die regelmäßige RGG Summit 2024 an, die am 20. September 2024 um 12 Uhr deutscher Zeit über die Bühne gehen wird. Die Show soll die neuesten Informationen zur „Like a Dragon“-Serie, einst bekannt als Yakuza, bereithalten.

Die neuen Arbeiten am kommenden Serienableger von Like a Dragon sind unlängst bestätigt worden. Auch hatte Ryu Ga Gotoku bereits angekündigt, dass man bei der Tokyo Game Show ein neues Spiel vorstellen will.

Möglicherweise handelt es sich bei dem „neuen Spiel“ um das „neue Like a Dragon“, aber das ist nicht bestätigt. Denkbar ist auch, dass wir mit „Yakuza Wars“ schon den Namen kennen. Doch „Yakuza Wars“ klingt eher nach einem Spin-off, als nach einem neuen Hauptteil, oder was meint ihr?

Die kommende Serien-Adaption Like a Dragon: Yakuza setzt übrigens auffälligerweise auf beide Namen, während das aktuellste Videospiel Like a Dragon: Infinite Wealth kein „Yakuza“ mehr im Namen trug. In einigen Wochen sind wir schlauer. Hier seid ihr live dabei.

Bildmaterial: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio