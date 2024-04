Hostessen gesucht: Ryu Ga Gotoku bestätigt erste Arbeiten am neuen Like a Dragon

Bei einem Livestream am 1. April hat Ryu Ga Gotoku Studio die Arbeit an einem neuen „Like a Dragon“ bestätigt. Überraschend kommt das nicht, einerseits angesichts des inzwischen weltweiten Erfolges der Reihe, andererseits, weil Ryu Ga Gotoku Studio daraus fast schon traditionell kein Geheimnis macht. Oft gibt es erste Einblicke zum neuen Spiel noch vor der offiziellen Enthüllung.

Im Falle von Yakuza: Like a Dragon teilte man zum 1. April vor einigen Jahren ein Video, das Ichiban Kasuga und ein rundenbasiertes Kampfsystem zeigt. Damals noch absurd und lustig, später Realität. Zu „Yakuza 8“ sahen wir erste Bilder zum Beispiel bei einer Videotour durch das Studio. Diesmal gab es einen solchen ersten Einblick zum neuen Spiel aber leider nicht.

Masayoshi Yokoyama, Director von Ryu Ga Gotoku Studio, hat aber immerhin enthüllt, dass bereits die ersten Hostessen-Castings zum neuen Spiel abgehalten werden sollen. Ähnlich wie zuletzt im Falle von Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name sollen für die Live-Action-Szenen auch öffentliche Personen zugelassen werden.

Bis wir das neue Spiel kennenlernen, könnte noch etwas Zeit vergehen. Ryu Ga Gotoku hatte zuletzt einen regen Output, veröffentlichte erst im November 2023 das Spin-off Like a Dragon Gaiden und im Januar Like a Dragon: Infinite Wealth. In Aussicht stellte das Studio in dieser Woche auch, irgendwann ein Yakuza Kiwami 3 machen zu wollen.

via Automaton, Bildmaterial: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio