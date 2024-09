Nintendo eröffnet hierzulande Pop-up Store mit Merchandise, das bisher Japan vorbehalten war

Eine tolle Nachricht für Nintendo-Fans: Nintendo hat einen Pop-up-Store eröffnet, in dem ihr Merchandise kaufen könnt, das bisher exklusiv dem japanischen Markt und den Nintendo Stores in Tokyo, Osaka und Kyoto vorbehalten war.

Bereits bei der Japan Expo 2024 vor einigen Wochen gab es eine Pop-up Store in Paris, in dem Fans eine Auswahl von Artikeln fanden, die zuvor nur in Japan verfügbar waren. Jetzt hat Nintendo einen solchen Store zumindest digital auch hierzulande eröffnet. Bei My Nintendo gibt es jetzt eine neue Auswahl von Merchandise!

Den Anfang machen Produkte rund um The Legend of Zelda. Demnächst soll es auch eine Auswahl zu Super Mario, Animal Crossing, Splatoon und Pikmin geben. Es ist unklar, wie lange die Produkte jeweils verfügbar sind. Falls ihr persönlichen Bedarf verspürt, solltet ihr lieber eher als später bestellen.

Ab sofort ist ein Sortiment aus Sweatshirts und T-Shirts zu The Legend of Zelda jetzt verfügbar. Dazu gibt es eine Reihe von Pins, unter anderem zum Herzcontainer, dem Hyliawappen, zum Hylia-Schild, einem Krog oder der Majora’s Maske. Hier findet ihr den Pop-up Store!

Bildmaterial: Nintendo