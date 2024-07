Ryu Ga Gotoku teilt mit, wann wir das neue Spiel der Yakuza-Macher kennenlernen werden

Das neue Spiel von Yakuza- und „Like a Dragon“-Studio Ryu Ga Gotoku wird man uns bei der Tokyo Game Show 2024 vorstellen, wie man in einem aktuellen Livestream bekannt gab. Dabei ist vollkommen unklar, um welches Spiel es sich handelt und auch, zu welchem Franchise es gehört.

Es ist wahrscheinlich, wenngleich nicht garantiert, dass wir den neuesten Eintrag der „Like a Dragon„-Serie (früher bekannt als Yakuza) sehen werden. Ryu Ga Gotoku hatte kürzlich bei der Anime Expo bereits angedeutet, dass das neue Spiel Fans „überraschen“ würde. Fans (auch vor Ort) sahen diesem Teaser in Verbindung mit Like a Dragon.

Nicht auszuschließen ist aber, dass es auch ein anderes Spiel sein könnte, beispielsweise Judgment. Hier gab es schon vor Jahren Streitigkeiten mit der Agentur von Darsteller Takuya Kimura, doch Ryu Ga Gotoku hatte bekräftigt, dass es mit der Reihe weitergehen soll. Dass Judgment und Lost Judgment dann 2022 für Steam erschienen sind, sprach dafür, dass die rechtlichen Probleme beseitigt sind.

Like a Dragon hingegen erhielt mit Like a Dragon: Infinite Wealth erst kürzlich einen gefeierten neuen Ableger. Die Reihe hat in den letzten Jahren enorm an Beliebtheit im Westen gewonnen und mit der Namensänderung (weg von Yakuza) sich auch spielerisch verändert: Kämpfe laufen rundenbasiert ab. Zuvor setzte man auf handfeste Action. Die dürfte uns auch mit der kommenden Amazon-Serie erwarten.

So oder so, nach der Tokyo Game Show sind wir schlauer. Die findet vom 26. bis zum 29. September 2024 auf dem Gelände der Makuhari Messe statt. Zuvor steht im August die Gamescom an, bei der wir angesichts der zeitlichen Nähe zur Tokyo Game Show wohl ohne „RGG“-News auskommen müssen.

via VGC, Bildmaterial: Lost Judgment, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio