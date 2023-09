Devil May Cry: Netflix präsentiert Trailer zur neuen Anime-Adaption von Adi Shankar

Lange war es still um Adi Shankars Anime-Adaption von Devil May Cry. Nun aber veröffentlichte Netflix einen Ankündigungstrailer zur frischen Anime-Umsetzung.

Shankar, der sich zuvor bereits für die Anime-Adaption von Castlevania verantwortlich zeichnete, füllt auch hier die Rolle des Executive Producers aus. Yasuke-Autor Alex Larsen liefert das Drehbuch zur achtteiligen Serie. Die Produktion übernahm Studio MIR, die zuvor bereits The Legend of Korra, The Boondocks, Young Justive oder auch Harley Quinn umsetzten.

Der Trailer selbst bietet nicht viel an Erläuterungen oder Erklärungen, aber ausgehend von dem wenigen, das zu sehen ist, scheint die neue Adaption stark von Devil May Cry 3: Dante’s Awakening aus dem Jahr 2005 inspiriert zu sein. Der beliebte Teil spielte ein Jahrzehnt vor den Ereignissen des Originalspiels und folgte einem jungen Dante, der gegen eine dämonische Invasion der Erde ankämpft und mit seinem Bruder Vergil die Schwerter kreuzt.

Devil May Cry wurde bereits 2007 in eine 12-teilige Anime-Serie adaptiert, die vom Studio Madhouse (Trigun, One-Punch Man) produziert und von Shin Itagaki (Berserk 2016) inszeniert wurde. Der Anime aus dem Jahr 2007 spielt zwischen den Ereignissen von „Devil May Cry“ und „Devil May Cry 2“ und enthält eigenständige Geschichten über Dante, der als angeheuerter Teufelsjäger arbeitet.

Devil May Cry im frischen Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Devil May Cry, Studio MIR, Netflix