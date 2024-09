Stellar Blade und mehr: Die neuen VIP-Bots für den DLC zu Astro Bot stehen offenbar schon fest

Team Asobi wird noch in diesem Jahr kostenlose, neue Inhalte zu Astro Bot veröffentlichen. Neben den bereits kommunizierten Speedrun-Herausforderungen gehören dazu auch neue Bots, wie Game Director Nicolas Doucet in einem Video-Interview erneut bestätigte.

„Ja, wir haben also kostenlose [herunterladbare Inhalte] – es wird also kostenlos sein“, sagte Doucet. „Es wird dieses Jahr erscheinen. Er wird kleiner sein. Es wird keine riesige Menge sein, aber es wird sich auf eines der Features konzentrieren, die den Leuten in Astro’s Playroom gefallen haben – das waren die Speedruns“, so Doucet.

Die Speedruns und die Level seien kurz gewesen, aber die Tatsache, dass man sich immer weiter verbessern konnte, schien den Leuten gefallen zu haben, glaubt Doucet. In Astro Bot soll es auch Ranglisten geben.

Zudem sollen „einige neue VIP-Bots“ auftauchen, die es zu retten gilt. Einige Charaktere, „die wir noch nicht aufgenommen haben.“ Hier haben Fans natürlich einerseits schon Wünsche, andererseits scheint schon festzustehen, welche Bots uns erwarten.

Aufmerksame LeserInnen der Credits werden festgestellt haben, dass es einige Copyrights zu Spielen gibt, die in Astro Bot gar nicht auftauchen. Es wird deshalb vermutet, dass die Charaktere aus diesen Spielen im DLC verfügbar werden. Gematsu hat die Liste dazu: