Legacy of Kain: Die ersten beiden Soul-Reaver-Spiele könnten schon bald zurückkehren

In den späten 90er und frühen 2000er Jahren war „Legacy of Kain“ Videospiel-EnthusiastInnen zweifelsohne ein Begriff. Die düstere Action-Adventure-Reihe erfreute sich größter Beliebtheit und Fans bitten bis heute regelmäßig um eine Neuauflage oder gar Weiterführung der eingefrorenen Serie. Zumindest ersteres könnte nun tatsächlich ein Thema werden.

Wie ein Resetera-User nämlich aufzeigt, bewarb man im Rahmen der San Diego Comic Con Figuren zum Franchise. Naheliegend, feiert das erste Spiel der Serie am 16. August doch bereits sein 25. Jubiläum. Spannend gestaltet sich aber der Umstand, dass die entsprechende Plakette zu den Figuren mit dem Titel „Legacy of Kain: Soul Rever 1 & 2 Remastered“ geschmückt ist.

Ein Hinweis auf die baldige Veröffentlichung überarbeiteter Neuauflagen der ersten beiden Spiele? Nicht unwahrscheinlich. Zum einen bietet sich das baldige Jubiläum als Anlass an, zum anderen ist eine Rückkehr der Serie nicht erst seit gestern Thema.

2022 erkundigte sich Crystal Dynamics im Rahmen einer Umfrage nach dem Interesse an einer Wiederbelebung von Legacy of Kain. Zahlreiche Fans reagierten positiv und Crystal-Dynamics-CEO Phil Rogers erklärte: „Seid versichert, wir hören euch laut und deutlich und werden euch auch in Zukunft über die ‚Was wäre wenn‘-Möglichkeiten für Legacy of Kain auf dem Laufenden halten.“

Eine offizielle Stellungnahme bzw. Ankündigung der Remaster-Versionen seitens Crystal Dynamics steht aktuell noch aus. Würdet ihr euch denn über Neuauflagen freuen?

