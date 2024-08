Pokémon GO bringt zur neuen Season ein Pokémon, das ihr so schnell nicht bekommt

Vor der Season ist nach der Season, gilt nicht nur im echten Leben, sondern auch in Pokémon GO. Am 3. September beginnt die neue Jahreszeit „Max Out“ und The Pokémon Company hat dazu zahlreiche Details bekannt gegeben.

Highlight der neuen Season sind sicherlich die neuen Pokémon aus der Galar-Region, die damit ihr Debüt in Pokémon GO geben. Außerdem wird, das hatten Fans schon vermutet, das neue Dynamax-Feature eingeführt und es gibt natürlich neue, saisonale Boni.

Für eine verzweigte Spezialforschung können Fans entweder Chimpep, Hopplo oder Memmeon als Partner auswählen. Auch ihre Entwicklungen sowie Grolldra und seine Entwicklungen feiern ihr Debüt in Pokémon GO. Ein neues Pokémon bleibt jedoch Fans im Vereinigten Königreich vorbehalten.

Humanolith ist ein neues lokales Pokémon. Es ergibt Sinn: Humanolithe bilden einmal im Jahr einen Kreis. Man ist sich ziemlich einig, dass dies eine Anspielung auf Stonehenge sein muss – und das kann man im Vereinigten Königreich besichtigen. Da müsst ihr also ein paar Anstrengungen unternehmen.

Darüber hinaus geben mit der neuen Season die Dynamax-Pokémon ihr Debüt. Überall auf der Karte tauchen bereits „Power Spots“ auf, an denen Fans frühzeitig mit dem Sammeln von Dyna-Partikeln beginnen können. Weitere Details wird es dann in Kürze geben. Das wird GOgantisch.

Weitere Details zur neuen Season, darunter Neuigkeiten zu Sammler-Herausforderungen, PokéStop-Showcases, den Pokémon-Eiern, weiteren Event-Boni und mehr findet ihr im Pokémon-GO-Blog.

Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic