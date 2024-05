Zelda-Fans dürfen feiern: Tears of the Kingdom bekommt gleich mehrere Überraschungen

Tears of the Kingdom wurde am 12. Mai 2023 veröffentlicht und wir hatten bereits darüber berichtet, dass Grund zur Hoffnung besteht, dass Nintendo den bevorstehenden ersten Geburtstag mit einer Überraschung für Zelda-Fans feiert.

Jetzt kommt es sogar noch ein bisschen besser. Es gibt nämlich nicht nur eine, sondern gleich mehrere „Geschenke“ für Fans. Vorab war bereits durchgesickert, dass zum Jahrestag der Soundtrack zu Zelda: Tears of the Kingdom endlich angekündigt werden würde.

Genauso kommt es auch, aber der Soundtrack wird begleitet von zwei weiteren neuen Produkten. Gemeinsam mit Bandai Spirits veröffentlicht man eine Replik des Master Sword in der hochwertigen PROPLICA-Serie des Herstellers.

Das etwa 105 cm lange Schwert wird mit allen Details nachgebildet und bietet kleine Knöpfe, die Musik aus der Zelda-Serie abspielen lassen und eine Vibrationsfunktion haben. Eine Scheide und ein Ständer sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Die Veröffentlichung ist im September 2024 geplant. Preis: etwa 130 Euro.

Das nächste neue Produkt ist ein offizielles „Master Works“-Buch zu Zelda: Tears of the Kingdom. Das Buch bietet Perspektiven auf Kunst, Dokumente und die Geschichte des Spiels. Auf 464 Seiten im A4-Format gibt es zahlreiche Artworks, Konzeptzeichnungen, Storyboards und eine Zeitachse zum Spiel. Das Buch soll am 30. August erscheinen, wird von Tokuma Shoten herausgegeben und kostet ca. 40 Euro.

Zuletzt ist da der bereits erhoffte offizielle Soundtrack, der von Nippon Columbia veröffentlicht wird und am 31. Juli 2024 erscheinen soll. Die limitierte Erstauflage bietet zusätzlich einen USB-Stick im Master-Sword-Format. Der Soundtrack bietet 344 Titel auf 9 CDs und wird ca. 80 Euro kosten.

Alle drei Produkte können jetzt im japanischen My Nintendo Store vorbestellt werden. Die Veröffentlichung im Westen ist bisher nicht bestätigt, der Import aber natürlich möglich. Seht nachfolgend eine Galerie mit Produktbildern.

via Nintendo, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo