The Last of Us: HBO-Serienadaption gewährt ersten Blick auf die zweite Staffel

Die HBO-Serienadaption von The Last of Us erfreute zum Jahresstart 2023 Fans der Spiele und Kritiker gleichermaßen. Die Serie brach diverse Rekorde und sorgte für satte Einschaltquoten. Dass es weitergehen würde, war sonnenklar, Fans zeigten sich aber enttäuscht, als man ankündigte, dass die nächste Staffel auf sich warten lassen würde.

Jetzt rückt die 2025-Veröffentlichung aber langsam näher und passend dazu gewährte HBO bzw. MAX nun auch einen ersten Blick auf die nächste Staffel der Adaption. Viel bekommt ihr zwar noch nicht zu sehen.

Erste Schnipsel lassen aber etwa einen Blick auf Abby (gespielt von Kaitlyn Dever), einen unbekannten Charakter (gespielt von Catherine O’Hara) und Joel zu, der offensichtlich mit seiner Entscheidung vom Finale der ersten Staffel zu hadern hat.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht – aktuell ist lediglich das kommende Jahr angepeilt. Übrigens: die zweite Staffel wird wohl kürzer als die erste ausfallen. Dafür geht es dann in eine umso umfangreichere dritte Runde, wie die Macher verrieten.

