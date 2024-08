Sega registriert sich Yakuza Wars und Fans von Like a Dragon rätseln

Sega hat sich ein Trademark namens ‚Yakuza Wars‘ gesichert. Yakuza-Fans denken da natürlich, na ja, an Yakuza. Doch die Serie wurde bekanntlich im Westen unlängst als ‚Like a Dragon‘ neu gebrandet.

Die Registrierung des neuen Trademarks in Japan ist Gematsu aufgefallen. Die Kategorie der Anmeldung deutet darauf hin, dass sie für ein Videospielprodukt verwendet werden könnte. Möglicherweise handelt es sich also um den Titel oder Untertitel eines neuen Spiels.

Die kommende Serien-Adaption Like a Dragon: Yakuza setzt übrigens auffälligerweise auf beide Namen, während das aktuellste Videospiel Like a Dragon: Infinite Wealth kein ‚Yakuza‘ mehr im Namen trug.

VGC bringt für das neue Trademark auch die Sega-Serie Sakura Wars ins Gespräch oder ein Crossover zwischen Sakura Wars und Like a Dragon, doch das scheint eher unwahrscheinlich.

Die neuen Arbeiten am kommenden Serienableger von Like a Dragon sind unlängst bestätigt worden. Bei der Tokyo Game Show im September wird Ryu Ga Gotoku ein neues Spiel vorstellen, doch hierbei muss es sich nicht zwingend um ein neues Like a Dragon handeln.

Bildmaterial: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio