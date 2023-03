Ellie-Darstellerin Bella Ramsey verrät, wann es voraussichtlich mit HBOs The Last of Us weitergeht

Die erste Staffel von HBOs The Last of Us ist beendet und wurde durchweg positiv aufgenommen. Immerhin regnete es allerhand Lobpreisungen von Kritik und Fans. Die Adaption sorgte sogar für einen 238-prozentigen Anstieg der Verkaufszahlen von The Last of Us Part I.

Nicht verwunderlich also, dass die Serie bereits kurz nach dem Start um eine zweite Staffel verlängert wurde. Die Pläne für Part II stehen bereits und dürften sogar über eine zweite Staffel hinausgehen.

Wann diese voraussichtlich an den Start gehen soll, verriet nun Ellie-Darstellerin Bella Ramsey.

Fans müssen sich gedulden

Im Zuge eines kürzlichen Auftritts bei der The Jonathan Ross Show, fragte man Ramsey, wann Fans mit der nächsten Staffel rechnen dürfen. Die ernüchternde Antwort: „Das wird eine Weile dauern.“

Bella Ramsey führt aus: „Ich denke, wir werden wahrscheinlich Ende dieses Jahres drehen, Anfang des nächsten. Und das wird dauern – etwa ein Jahr Dreharbeiten, also wird es [die Veröffentlichung] wahrscheinlich Ende 2024, Anfang 2025 sein.“

Es ist noch keine offizielle Angabe, aber zumindest wissen Fans nun so viel, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis es mit der Geschichte um Ellie und Joel weitergeht.

Bis dahin habt ihr nochmal die Chance, in die erste Staffel zu schauen. Die wird nun nämlich bei weiteren Diensten angeboten und erscheint auch bald auf Blu-Ray. Und wie sieht es an der Videospielfront aus? Nun, Neil Druckmann weiß um den Wunsch nach The Last of Us Part III, die Entscheidung für das nächste „Naughty Dog“-Projekt sei allerdings bereits gefallen.

Bildmaterial: The Last of Us, HBO Max, Naughty Dog