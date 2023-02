Starke Zahlen, neue Rekorde: HBOs The Last of Us trotzt sogar den Grammys

Die HBO-Serienumsetzung zu The Last of Us ist aktuell in aller Munde. Immerhin regnete es allerhand Lobpreisungen von Kritik und Fans. Die Adaption sorgte sogar für einen 238-prozentigen Anstieg der Verkaufszahlen von The Last of Us Part I.

Nicht verwunderlich also, dass die Serie bereits kurz nach dem Start um eine zweite Staffel verlängert wurde – damit dürften wir dann auch Part II der postapokalyptischen Odyssee verfilmt sehen.

Neuer Rekord trotz der Grammys

Nun verzeichnete HBOs The Last of Us ein weiteres Serienhoch. 7,5 Millionen ZuschauerInnen haben nämlich zur Premiere der aktuellen vierten Episode der Serienadaption eingeschaltet. Das ist ein Plus von 17 Prozent im Vergleich zur dritten Episode, die 6,4 Millionen ZuschauerInnen verzeichnete.

Parallel zur Premiere der vierten Episode, ging übrigens die Übertragung der 65. Grammys-Verleihung an den Start ging – hier schalteten stolze 12, Millionen ZuschauerInnen ein. Dass The Last of Us trotz dessen solche Zahlen aufrufen konnte, ist entsprechend beachtlich.

Außerdem: The Last of Us gewinnt nochmal ein ganzes Stück schneller an Fahrt als House of the Dragon – das einzig vergleichbare HBO-Schwergewicht der letzten Zeit. Während The House of the Dragon mit starken 10 Millionen ZuschauerInnen an den Start ging, nahm die Zahl ab der dritten Episode ab. Ein Umstand, der auf The Last of Us – zumindest aktuell – noch nicht zutrifft.

Die kommende fünfte Episode bekommt übrigens wieder ordentliche Konkurrenz, nämlich den Super Bowl. Die – für gewöhnlich – stärkste TV-Übertragung des Jahres dürfte theoretisch auch an den hohen Zahlen von The Last of Us zu knabbern wissen. Das weiß natürlich auch HBO und strahlt die fünfte Episode kurzerhand zwei Tage im Vorfeld, am 10. Februar, aus. Damit dürfte man auch nicht mit dem Super Bowl kollidieren. Clever.

Übrigens profitieren auch wir von der angepassten Veröffentlichung – hierzulande geht die fünfte Episode von The Last of Us am Samstag, den 11. Februar, an den Start.

Und wie gefällt euch The Last of Us bisher?

via Variety, Bildmaterial: The Last of Us, HBO Max, Naughty Dog