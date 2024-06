HBOs The Last of Us: Es gibt gute und schlechte Nachrichten für Fans der Serienadaption

Für die Fans von The Last of Us, die schon mehr als ein Jahr geduldig auf neue Folgen von HBOs preisgekrönter Adaption des gelobten Videospiels warten, gibt es gute und schlechte Nachrichten.

Wenn die zweite Staffel 2025 endlich erscheint, wird sie mit sieben Episoden kürzer sein als die erste Staffel. Die gute Nachricht jedoch ist, dass eine mögliche dritte Staffel „deutlich länger“ und möglicherweise umfangreicher sein wird, und laut den Schöpfern, ausführenden Produzenten, Showrunnern und Regisseuren der Serie, Craig Mazin und Neil Druckmann, könnte es sehr gut eine vierte Staffel geben. Außerdem wird eine der Episoden der zweiten Staffel „ziemlich lang“ sein.

„Das Storymaterial, das wir aus Part II haben, ist viel umfangreicher als das Storymaterial des ersten Spiels. Deshalb mussten wir von Anfang an herausfinden, wie wir diese Geschichte über die Staffeln hinweg erzählen“, sagte Mazin. „Wenn man das macht, sucht man nach natürlichen Breakpoints, und so wie wir es geplant haben, kam uns der Breakpoint in dieser Staffel nach sieben Episoden vor.“

Das bedeutet, dass Mazin und Druckmann sich mindestens drei Staffeln der Serie vorstellen, möglicherweise sogar vier. Bisher wurde The Last of Us von HBO bis Staffel 2 abgesegnet, weitere Staffeln hängen also von den Zuschauerzahlen ab, dessen sich das Duo bewusst ist.

„Wir glauben nicht, dass wir die Geschichte auch nur in zwei Staffeln [2 und 3] erzählen können, weil wir uns Zeit lassen und interessante Wege einschlagen, wie wir es auch in Staffel 1 getan haben“, so Mazin. „Wir glauben, dass es fast sicher sein wird – solange die Leute weiter zuschauen und wir weiterhin mehr Fernsehen machen können – dass Staffel 3 deutlich umfangreicher sein wird. Und tatsächlich könnte die Geschichte eine vierte Staffel erfordern.“

via Deadline, Bildmaterial: The Last of Us, HBO Max, Naughty Dog