Ein einsamer Rekord für Pokémon Karmesin und Purpur – und weitere astronomische Zahlen

Mit der Veröffentlichung des heutigen Geschäftsberichts hat Nintendo wie immer auch die aktuellen Meilensteine auf der Software-Seite mitgeteilt. Alle drei Monate gibt es Updates zu den Mega-First-Party-Sellern.

Die bewegen sich inzwischen in schwindelerregenden Höhen – der große Erfolg der Konsole dürfte seinen Teil dazu beigetragen haben. Über die Jahre sind die Positionen festgefahren. Die Top 10 ist die gleiche wie vor drei Monaten.

Trotzdem kann man wie immer einige interessante Details ableiten. Eines davon: Mario Kart 8 Deluxe setzt weiterhin eigene Maßstäbe. In einem Quartal, in dem „nur“ 2,1 Millionen Switch-Geräte erkauft wurden, hat sich der Fun-Racer selbst auch eine Million Mal verkauft. Das ist nicht nur eine fantastische Attach-Rate, sondern für ein so altes Spiel natürlich auch für sich genommen außergewöhnlich.

Außergewöhnlich sind auch die Zahlen zu Pokémon Karmesin und Purpur. Die aktuelle Generation war gewiss nicht unumstritten, aber die Verkaufszahlen sprechen eine klare Sprache.

Die Spiele knackten jetzt die 25 Millionen – und zwar so schnell, wie bisher keine Generation in der fast 30-jährigen Geschichte von Pokémon. Schwert und Schild, die insgesamt noch knapp vor Karmesin und Purpur rangieren, brauchten für 25 Millionen mehr als doppelt so lange. Wenn eine kommende Generation diesen Rekord noch knacken will, braucht es wohl zunächst erstmal eine erneut so erfolgreiche Nintendo-Plattform.

Mario Kart 8 Deluxe – 62,90 Millionen Animal Crossing: New Horizons – 45,85 Millionen Super Smash Bros. Ultimate – 34,66 Millionen Zelda: Breath of the Wild – 32,05 Millionen Super Mario Odyssey – 28,21 Millionen Pokémon Schwert und Schild – 26,35 Millionen Pokémon Karmesin und Purpur – 25,29 Millionen Super Mario Party – 20,84 Millionen Zelda: Tears of the Kingdom – 20,80 Millionen New Super Mario Bros. U Deluxe – 17,61 Millionen

Darüber hinaus gab man bekannt:

Paper Mario: Die Legende vom Äonentor – 1,76 million (neu)

Luigi’s Mansion 2 HD – 1,19 million (neu)

via Gematsu, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak