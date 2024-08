Suda51 und Shinji Mikami würden gern diesen Kult-Klassiker wiederbeleben

Im Zuge der diesjährigen Grasshopper Direct setzten sich die beiden Branchengrößen Suda51 und Shinji Mikami zusammen, um über die anstehende Neuauflage von Shadows of the Damned zu sprechen. Offensichtlich ist der Titel nicht das einzige Projekt, mit dem sich die beiden einen modernisierten Blick in vergangene Tage vorstellen können.

Am Ende der Präsentation – als die beiden ihre zukünftigen Projekte besprechen – erklärt Mikami nämlich, dass er sich eine Rückkehr von Killer7 wünschen würde, das er seinerzeit gemeinsam mit Suda51 geschrieben hat.

Der eigenwillige Action-Titel, der ursprünglich 2005 für GameCube und PS2 veröffentlicht wurde, handelt von Harman Smith, einem an den Rollstuhl gefesselten Auftragsmörder mit sieben gespaltenen Persönlichkeiten, die er Wirklichkeit werden lassen kann. Der Titel mauserte sich nach Veröffentlichung und in den Folgejahren zu einem Kulttitel.

Killer7 Complete Edition und Fortsetzung

„Mir ist klar geworden, dass ich bei der Spieleentwicklung so viel wie möglich mitmischen möchte, und ich würde mich freuen, wenn Suda eine Fortsetzung von Killer7 machen würde“, so Mikami. „Im Ernst?“, antwortete Suda und fügte hinzu: „Vielleicht sehen wir eines Tages eine Fortsetzung von Killer7. Oder eine Complete Edition.“

„Das Wichtigste ist, ob du es machen willst oder nicht“, entgegnete Mikami. Sudas Antwort: „Ich würde lieber zuerst eine Complete Edition machen. Und dann Killer11.“ Mikami fragte dann, ob die Fortsetzung tatsächlich Killer11 heißen würde, worauf Suda klarstellte: „Ich weiß nicht. Killer7: Irgendwas, wahrscheinlich. Vielleicht Killer7: Beyond.“ Die beiden kamen zu dem Schluss, dass sie nun lediglich entscheiden müssten, was zuerst kommt, „Killer7: Beyond oder die Complete Edition“.

Aber damit nicht genug. In der Direct-Ausgabe spielt Suda auch auf ein gänzlich neues Projekt an, das derzeit von Grasshopper entwickelt werde. „Wir machen ein Actionspiel, es hat sogar eine Geschichte. Wir machen es jetzt, also geben Sie uns noch ein bisschen Zeit und vielleicht können wir dieses Jahr etwas ankündigen. Ich hoffe, Sie freuen sich alle darauf.“ Wir dürfen gespannt bleiben.

