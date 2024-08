Capcom vs. SNK und mehr: Capcom-Producer will weitere Kampfspiele auf modernen Konsolen sehen

Capcom führte in den letzten Jahren nicht nur seine großen Marken mit Erfolg weiter; es bemühte sich ebenso, zahlreiche Klassiker aus dem eigenen Katalog für aktuelle Konsolen verfügbar zu machen.

Erst Anfang Juni wurde etwa eine satte „Marvel vs. Capcom“-Sammlung mit sieben Spielen und Komfortfunktionen wie Rollback-Netcode angekündigt. Zuvor gab es bereits eine Street-Fighter-Sammlung zum 30. Jubiläum der beliebten Serie; die Capcom Fighting Collection konzentrierte sich derweil auf weniger bekannte Klassiker wie Darkstalkers und Red Earth.

Aber damit nicht genug. Wenn es nämlich nach Shuhei Matsumoto – seines Zeichens Produzent von Street Fighter 6 – geht, sollen alle klassischen Capcom-Fighting-Spiele ihren Weg auf moderne Konsolen finden. Das erklärte er in einem Interview mit IGN, als man ihm nach seinem Interesse fragte, weitere Spiele zurückzubringen.

„Wir möchten, dass alle unsere klassischen [Kampf-]Spiele für moderne Konsolen verfügbar sind, weil wir einfach so viele Leute erreichen möchten, wie möglich, die damals vielleicht nie die Gelegenheit hatten, diese Spiele zu spielen“, so Matsumoto. „Wir denken also ständig nach vorn und wollen sicherstellen, dass sie für alle Zielgruppen so zugänglich wie möglich ist.“

Gute Aussichten also für Kampfspiel-EnthusiastInnen. Gibt es Titel, von denen ihr euch ganz besonders ein Comeback wünschen würdet? Einige Fans hoffen jetzt sicherlich auf Capcom vs. SNK, nachdem SNK zuletzt schon SNK vs. Capcom: SVC Chaos zum Comeback verhalf.

via GameRant, Bildmaterial: Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, Capcom