Zelda: Echoes of Wisdom bietet Hinweise auf Verbindung zu einem bestimmten Serienteil

Mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erscheint bald ein brandneuer Eintrag in die beliebte Nintendo-Serie. Fans erwarten das neue Spiel mit Vorfreude und schlagen derweil mit diversen Theorien die Zeit bis zur Veröffentlichung im September tot.

Zuletzt versuchten Fans etwa „Echoes of Wisdom“ auf der offiziellen Timeline der Serie zu verorten. Immerhin wird Serienheld Link wiederholt reinkarniert, um in frischen Versionen von Hyrule immer wieder aufs Neue die Welt zu retten.

Allerdings spielen einige Zelda-Spiele bekanntermaßen im selben Hyrule, wie beispielsweise Zelda: Ocarina of Time und Twilight Princess. Und auch Echoes of Wisdom könnte bereits bestätigt haben, in welchem Hyrule es spielt.

Aufschluss darüber könnten nämlich drei Gegnertypen geben, die im neuen Spiel dabei sind – Echsalfos, der Zombie und Skullwalltula. Die tauchen zwar unabhängig voneinander in diversen Ablegern der Serie auf, gemeinsam allerdings nur in einem: Ocarina of Time.

Gut möglich also, dass zwischen Echoes of Wisdom und Ocarina of Time eine Verbindung besteht. Spätestens am 26. September 2024 wissen wir mehr. Dann erscheint The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Die Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon* schon vorbestellen. Am selben Tag erscheint auch die „Hyrule Edition“ der Switch Lite, die ihr ebenfalls schon im Handel findet.

via GameRant, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo