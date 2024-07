Mythos: Final Fantasy XVI übertrifft bei Kickstarter schon nach einem Tag alle Erwartungen

Gestern Abend startete Mythos: Final Fantasy XVI seine Kickstarter-Kampagne und innerhalb von Minuten brachen alle Dämme. Innerhalb von 15 Minuten hat die Kampagne ihr Finanzierungsziel von umgerechnet gut 3.500 Euro erreicht. Nicht einmal 24 Stunden später haben über 275 Unterstützende über 16.500 Euro zusammengetragen.

Mythos: Final Fantasy XVI ist das neue Buch des in der Final-Fantasy-Fanszene bekannten und beliebten M.J. Gallagher, der sich zuvor mit Büchern zu Final Fantasy VII* einen Namen gemacht hat. Wie schon seine bisherigen Bücher setzt Mythos: Final Fantasy XVI (Volume One) – von dem es offenbar mehr als eine Ausgabe geben soll – auf die mythologischen Hintergründe des Spiels.

„Ein Buch mit Originalanalysen, das untersucht, wie Mythen und religiöse Erzählungen das Thema Tod und Wiedergeburt in Final Fantasy XVI inspiriert haben“, beschreibt die Kickstarter-Seite das Buch in einem Satz. Diese Beschreibung des 300-seitigen Wälzers fällt natürlich zu kurz aus.

So geht es unter anderem über die Ursprünge und die Symbolik hinter Espern wie Phoenix, Ifrit und Odin; um die Parallelen zwischen Clive und dem antiken, griechischen Gott Dionysos; um die Auferstehungsgeschichte mit Zusammenhang mit Joshua und Rosaria sowie um Vergleiche von Regionen aus Valisthea mit Welten der nordischen, griechischen und ägyptischen Mythologie.

Der in der Fanszene ebenfalls bekannte Tylor Hepner wird das Cover-Artwork sowie Illustrationen zum Buch beisteuern. Solltet ihr die Kampagne noch innerhalb der ersten 24 Stunden unterstützen, erhaltet ihr einige Boni, darunter einen Gutschein für den Etsy-Store von Hepner und personalisierte Nachrichten. Das Buch wird aller Voraussicht nach später im gut sortierten Handel verfügbar sein. Eine Kickstarter-exklusive Edition gibt es im Rahmen der Kampagne aber natürlich auch.

Zuletzt flachte das öffentliche Interesse an Final Fantasy XVI ein wenig ab. Kein Wunder: Das Spiel ist mit der Veröffentlichung des letzten Story-DLCs „The Rising Tide“ abgeschlossen. Square Enix ist aber noch nicht am Ende der Fahnenstange: In einer aktuell in den Verkauf gegangenen UNIQLO-Kollektion zu Final Fantasy findet ihr auch ein Motiv aus Final Fantasy XVI. Außerdem begründete eine Figur aus Clive, Jill und Joshua eine neue Figurenreihe.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.