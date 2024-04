UNIQLO bringt neue Kollektion zu Final Fantasy heraus und Fans sind begeistert von den Motiven

Das japanische Mode-Label UNIQLO ist inzwischen ein fester Bestandteil des Gaming-Universums. In der UT-Kollektion bringt man regelmäßig bekannte Videospielmarken aufs T-Shirt und besticht dabei mit interessanten Designs. Jetzt kommt eine der bisher erfolgreichsten Kollaborationen zurück: Final Fantasy.

2022 gab es bereits eine UT-Kollektion zum 35. Geburtstag der Serie. Mit einer brandneuen Kollektion widmet man sich jetzt konkret Final Fantasy XIV, Final Fantasy XVI und der „Pixel Remaster“-Reihe. Die Illustrationen steuert dabei Yoshitaka Amano bei.

Final Fantasy XVI bekommt dabei ein dunkles Design mit dem Text „Escape this fate that we might one day look upon the moon again together“ spendiert, ebenso wie ein weißes T-Shirt, das die Esper symbolisiert.

Ziemlich klassisch sind die „Final Fantasy XIV“-Motive: Neben dem Krieger des Lichts schmücken ein Chocobo, ein Mogry und Fat Cat ein weiteres T-Shirt. In den sozialen Medien fand ein T-Shirt zu den „Pixel Remaster“ viele Fans. Es widmet sich Final Fantasy VI und zeigt Terra und einen Mogry auf der Front und ein typisches Amano-Artwork von Terra auf dem Rücken.

Im Juni 2024 sollen die T-Shirts in Japan in den Verkauf gehen und gleiches gilt auch für unsere Gefilde. Die deutsche UNIQLO-Website listet die Shirts bereits für eine Auslieferung im Juni. Ihr könnt dort eine Benachrichtigung einstellen.

Unter anderem widmete UNIQLO bisher Pokémon, Final Fantasy, Super Mario und Metal Gear Solid unterschiedliche Kollektionen. Ganz aktuell ist eine Kollektion zum 40. Geburtstag von Publisher Capcom. Kürzlich wurden auch neue Shirts zu Zelda: Tears of the Kingdom angekündigt.

via UNIQLO, RPGSite, Bildmaterial: UNIQLO