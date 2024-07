Earth Defense Force 6 erfährt Review-Bombing und das ist der Grund

Seit dem 25. Juli können SpielerInnen mit Earth Defense Force 6 wieder Jagd auf turmhohe Insekten und andere Scheußlichkeiten machen. Die PC-Version machte zuletzt aber mit wenig erfreulichen Nachrichten auf sich aufmerksam. Bei Steam überhäuften zahlreiche SpielerInnen den Titel nämlich mit negativen Bewertungen.

Grund dafür ist nicht etwa die Qualität des neuesten Ablegers der skurrilen Serie, sondern dass SpielerInnen gezwungen sind, sich mit einem Epic-Games-Konto anzumelden, sofern sie den Online-Mehrspielermodus nutzen wollen. Ein Umstand, der vorab offenbar nicht kommuniziert wurde.

Nun äußerte sich D3 Publisher zur Situation und veröffentlichte ein Statement. Das Unternehmen entschuldigte sich dafür, SpielerInnen nicht im Voraus informiert zu haben, und erklärte, dass die Anforderung mit der Verbesserung der Crossplay- und Online-Funktionalität zu tun habe.

Darüber hinaus stellte man klar, dass die Anmeldung mit einem Epic-Games-Konto eine einmalige Sache sei und dass SpielerInnen nicht belästigt werden, sich nach dem ersten Mal anzumelden.

In einem Statement tags darauf heißt es, man plane Änderungen an diesem Erfordernis, könne aber noch nicht angeben, wie viel Zeit dies in Anspruch nehmen würde. Earth Defense Force 6 ist für PCs via Steam und Epic Games Store und PlayStation verfügbar.

via Automaton Media, Bildmaterial: Earth Defense Force 6, D3 Publisher, Sandlot