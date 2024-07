Level-Designer von Harvestella verrät, was das Farming-RPG mit Elden Ring am Hut hat

Dass Square Enix‘ Harvestella und FromSoftwares Elden Ring etwas miteinander am Hut haben, würde man vermutlich nicht erwarten. So ist es aber, wie Harvestellas Level Designer in einem Tweet verriet.

Wie in Elden Ring bekommen SpielerInnen in Harvestella es nicht nur mit Feinden, sondern auch der Umwelt zu tun. Diverse Böden drohen genauso Schaden auszuteilen wie garstige Monster. SpielerInnen müssen also Acht geben, wo sie hintreten, oder aber geschickt von Items Gebrauch machen, um den erlittenen Schaden zu neutralisieren.

Ursprünglich hätten SpielerInnen gar nicht so arg mit Gefahren der Umwelt rechnen müssen – der Schaden sollte sanfter ausfallen. Bis Level-Designer Miyamoto Elden Ring spielte und sich motiviert zeigte, den Schaden hochzukurbeln. „Eine Kleinigkeit zu Harvestella – nachdem ich Elden Ring gespielt hatte, habe ich den Schaden, der durch Boden-Gimmicks verursacht wurde, verdoppelt“, schreibt er via Twitter.

Eine Entscheidung, die er nicht aus einer Laune heraus fällte, sondern die sinnvoll zum Balancing beitrug, wie er erklärt. Immerhin steigerte er so die Relevanz von Hilfsgegenständen wie Apfelsaft und anderen Gerichten, die SpielerInnen vor Schäden durch die Umwelt schützen. All das, Elden Ring sei Dank.

