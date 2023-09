„Ein bisschen seltsam“: Nomura und Kitase erzählen, was sie vom Begriff „JRPG“ halten

Seit Naoki Yoshida den Begriff „JRPG“ als mitunter „diskriminierend“ bezeichnete, ist es ein Thema, was japanische Entwickler zu Begriff „JRPG“ zu sagen haben. Hideki Kamiya (Bayonetta) zum Beispiel sah das ganz anders: Man solle doch stolz darauf sein.

The Guardian traf die Macher von Final Fantasy VII Rebirth und fragte auch hier mal nach. Was denken also die zwei „Godfather of Japanese-made RPGs“ über das Label? Tetsuya Nomura und Yoshinori Kitase, um genau zu sein.

„Ich bin nicht sonderlich scharf darauf“, sagt Nomura. „Als wir anfingen, Interviews für die Spiele zu geben, die ich zu entwickeln begann, benutzte niemand diesen Begriff – sie nannten sie einfach RPGs. Und irgendwann – ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann – begannen die Leute, sie als JRPGs zu bezeichnen. Und ich bin mir nicht sicher, was die Absicht dahinter ist. Es kam mir immer ein bisschen komisch vor, ein bisschen seltsam. Ich habe es nie wirklich verstanden – oder warum es nötig ist.“

„Ich persönlich sehe es nicht als abwertend an“, zuckt Kitase mit den Schultern. „Ich denke, bei den modernen Spielen sind die im Westen entwickelten Titel jetzt in der Überzahl. Wenn [JRPG] also nur zur Differenzierung verwendet wird – vielleicht, um eine etwas andere Herangehensweise an Spiele oder einen einzigartigen Geschmack in Bezug auf japanische Spiele zu zeigen – ist das für mich absolut in Ordnung.“

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Besucht unser Artikel-Archiv zu Final Fantasy VII Rebirth, um über alles informiert zu sein, was in den letzten Tagen geschehen ist. Und das war eine ganze Menge.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix