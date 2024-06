Link könnte in Zelda: Echoes of Wisdom eine aktivere Rolle spielen als angenommen

Was war die Überraschung groß, als Nintendo The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ankündigte, das zum einen Zelda als Protagonistin in den Fokus rückt und zum anderen gänzlich neue Spielprinzipien und Mechaniken einführt.

Die Prinzessin weiß sich nicht mit roher Gewalt, sondern vielmehr durch den cleveren Einsatz ihres Tri-Stabs zu behelfen. Da werden schon mal Möbel zweckentfremdet, um als Leitern oder gar Waffen zu dienen. Trotzdem: Es könnte sein, dass Serienheld Link ebenso spielbar sein könnte.

Das deutet jedenfalls der Ankündigungstrailer mit gleich mehreren Szenen an, in denen sich Link durch eine Handvoll Schergen und Oberfiesling Ganon kämpft. Die Szenen wirken, als zeigten sie tatsächliches Gameplay.

Vielleicht schlüpft ihr also lediglich für den Start des Spiels in die bekannte Rolle, um dann zu Zelda zu wechseln. GameRant beispielsweise spekuliert aber auch, dass man im späteren Spielverlauf auch Link spielen könnte. Denn, vorausgesetzt es handelt sich wirklich um Gameplay, das Design und die Implementierung eines ganzen Charakter-Frameworks für den Kampf macht natürlich Arbeit – und das nur für ein paar Minuten?

Spätestens am 26. September 2024 wissen wir mehr. Dann erscheint The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo