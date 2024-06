Diesen Aspekt aus Elden Ring will Hidetaka Miyazaki in künftigen Spielen ausbauen

Spätestens seit 2009 steht FromSoftware für seine herausfordernden RPG-Abenteuer, deren Schwierigkeitsgrad einen großen Reiz ausmachen. Daran soll sich auch künftig nichts ändern, wenngleich FromSoft-Chef Hidetaka Miyazaki SpielerInnen künftig mehr Möglichkeiten bieten möchte, um den Herausforderungen zu trotzen.

Das verriet er in einem Interview mit CNET: „Traditionell haben wir Spiele und Erfahrungen mit einer höheren Schwierigkeitskurve immer gemocht“, so Miyazaki. „Aber ich denke, das allein schreckt einen Teil der Spieler ab, während es Elden Ring gelungen ist, ein breiteres Netz auszuwerfen und gleichzeitig die hohe Lernkurve im Kern beizubehalten.“ Eben diesen Aspekt möchte man mit künftigen Titeln also ausbauen.

Wer nun befürchtet, dass auf Elden Ring nur noch Spiele mit offener Welt folgen, darf beruhigt sein. Miyazaki stellte nämlich klar, dass dies eben nicht unbedingt bedeute, dass das nächste Spiel von FromSoftware ein Open-World-Spiel sein werde, sondern lediglich, dass es den SpielerInnen mehr Freiheit bieten soll als vergangene Spiele.

Er glaubt, dass es der Grad an Freiheit war, den die SpielerInnen in Elden Ring genossen und der mehr SpielerInnen zum Spiel lockte. Dieser Grad an Freiheit sei nicht nur auf Open-World-Spiele beschränkt. Was glaubt ihr?

via GameRant, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware